Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador

Recursos também são destinados a restauro do Convento de São Francisco

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anunciou, esta semana, o investimento de R$ 20 milhões para restauro da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, que desabou há um ano. Conhecida como Igreja de Ouro, a edificação fica no Pelourinho e passa atualmente por uma série de obras emergenciais, coordenadas pelo Iphan, sem previsão de conclusão.

Os recursos são do Novo PAC, do governo federal, e também serão destinados a obras de restauro do Convento de São Francisco.

O custo total da reforma do complexo, contudo, é estimado em quase R$ 90 milhões. A Comunidade Franciscana da Bahia disse que pretende realizar uma campanha nacional de arrecadação para ampliar os recursos de restauração.

A queda parcial do teto da igreja, ocorrida em 5 de fevereiro do ano passado, por volta das 14h30, causou a morte de uma turista de 26 anos, além de deixar cinco pessoas feridas. Desde o desabamento, o local segue fechado ao público.

Uma missa será celebrada nesta quinta, às 17h, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco – vizinha ao templo onde ocorreu o acidente –, em memória de Giulia Righetto, vítima do desabamento do telhado. Ela nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e visitava a igreja com o namorado e amigos no momento em que parte do teto desabou. Até hoje, ninguém foi responsabilizado judicialmente pelo ocorrido.

A Igreja de São Francisco de Assis, erguida entre os séculos 17 e 18, é tombada pelo Iphan e considerada uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo.

