logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador

Recursos também são destinados a restauro do Convento de São Francisco
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 05/02/2026 - 15:02
São Luís
Salvador (BA), 05/02/2025 - Teto desaba da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. Foto: Defesa Civil de Salvador/Divulgação
© Defesa Civil de Salvador/Divulgação

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) anunciou, esta semana, o investimento de R$ 20 milhões para restauro da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, que desabou há um ano. Conhecida como Igreja de Ouro, a edificação fica no Pelourinho e passa atualmente por uma série de obras emergenciais, coordenadas pelo Iphan, sem previsão de conclusão.

Os recursos são do Novo PAC, do governo federal, e também serão destinados a obras de restauro do Convento de São Francisco.

O custo total da reforma do complexo, contudo, é estimado em quase R$ 90 milhões. A Comunidade Franciscana da Bahia disse que pretende realizar uma campanha nacional de arrecadação para ampliar os recursos de restauração.

A queda parcial do teto da igreja, ocorrida em 5 de fevereiro do ano passado, por volta das 14h30, causou a morte de uma turista de 26 anos, além de deixar cinco pessoas feridas. Desde o desabamento, o local segue fechado ao público.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Salvador (BA), 06/02/2025 - Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que teve o teto desabado. Foto: Maiara Cerqueira/MinC
Teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou parcialmente em 5 de fevereiro de 2025 - Foto: Maiara Cerqueira/MinC

Uma missa será celebrada nesta quinta, às 17h, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco – vizinha ao templo onde ocorreu o acidente –, em memória de Giulia Righetto, vítima do desabamento do telhado. Ela nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e visitava a igreja com o namorado e amigos no momento em que parte do teto desabou. Até hoje, ninguém foi responsabilizado judicialmente pelo ocorrido.

A Igreja de São Francisco de Assis, erguida entre os séculos 17 e 18, é tombada pelo Iphan e considerada uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo.

Ouça na Radioagência Nacional:

 

 

Relacionadas
Brasília, 13/02/2025 - Margareth Menezes no Bom dia, Ministra, ao vivo direto do encontro dos novos prefeitos e prefeitas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Iphan monta força-tarefa para recuperar Igreja de São Francisco
Salvador (BA), 06/02/2025 - Ministra da Cultura Margareth Menezes visita Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que teve o teto desabado. Foto: Maiara Cerqueira/MinC
Iphan contrata obras emergenciais na Igreja de São Francisco de Assis
Salvador (BA), 06/02/2025 - Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, que teve o teto desabado. Foto: Maiara Cerqueira/MinC
Especialistas mapeiam danos de igreja na Bahia para restauração
Edição:
Daniel Ito / Juliana Andrade
Salvador Iphan Igreja de São Francisco de Assis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Unidos do Viradouro desfila no primeiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval
qui, 05/02/2026 - 15:07
Brasília (DF), 05/02/2026 – Empresa da Embraer vende duas aeronaves elétricas para o Japão. Foto: OS2Warp/Wikimedia Commons
Geral Imigrantes-Anchieta terá sistema free flow a partir de julho
qui, 05/02/2026 - 15:03
Salvador (BA), 05/02/2025 - Teto desaba da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. Foto: Defesa Civil de Salvador/Divulgação
Cultura Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador
qui, 05/02/2026 - 15:02
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, terceiro maior aeroporto do Brasil com pouca movimentação de passageiros
Geral Com voo para Lisboa, São Luís terá primeira rota internacional
qui, 05/02/2026 - 14:59
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2023 – Ato lembra um ano da morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Justiça Federal transfere caso Bruno e Dom de Tabatinga para Manaus
qui, 05/02/2026 - 14:57
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Quebra do sigilo do Banco Master sai da pauta da CPMI do INSS
qui, 05/02/2026 - 14:39
Ver mais seta para baixo