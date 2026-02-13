Mais antigo bloco de São Luís, Fuzileiros da Fuzarca celebra 90 anos

Apresentação será no domingo no bairro da Madre Deus

Longe dos palcos, camarotes, festas privadas e trios elétricos que recebem as atrações nacionais neste carnaval em São Luís, no Maranhão, o boêmio bairro da Madre Deus será reduto dos grupos e blocos mais tradicionais da capital.

Noventa atrações vão animar o carnaval no bairro.

A partir desta sexta-feira até o próximo dia 17, o Circuito Vem Pra Madre vai receber cerca de 90 atrações, permitindo que os foliões se divirtam em três pontos diferentes: o Palco do Gavião; o Palco São Jorge e o Palco Ponto de Fuga.

Serão seis a cada dia, considerando os três espaços, com as apresentações começando sempre às seis da tarde.

Blocos tradicionais, afros, alternativos, o tambor de crioula e os grupos de samba farão a festa para os foliões nestes cinco dias de programação.

Nesta sexta-feira, o carnaval começa no circuito com o Blocão do Nina, Bloco do Reggae Gdam, Tô Com Jhon, Blocão SDS, Bloco da Cruz e Bloco do Azedinho.

No domingo, além das apresentações nos palcos, o destaque é o batizado do Bloco “Fuzileiros da Fuzarca”, que este ano comemora 90 anos de fundação, sendo considerado o bloco de carnaval mais antigo em atividade em São Luís.

A batucada será a partir das 16h, na sede do bloco, que fica na rua Afrânio Peixoto.

Depois dos cinco dias de carnaval, os moradores do bairro e foliões que não querem deixar a festa acabar e já avisam que São João tá logo ali.

No próximo dia 18, com concentração a partir das 7h, no Largo do Caroçudo, acontece o tradicional “Boi de Cinzas”. Sob o ritmo das matracas e pandeirões, os amantes da cultura do Bumba Meu Boi fazem a festa pelas ruas do bairro da Madre Deus, na primeira prévia junina de São Luís.