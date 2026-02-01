logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mais de 500 mil foliões acompanham megabloco de Ivete Sangalo

Ruas do centro do Rio se transformaram em grande palco do carnaval
Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 17:42
Rio de Janeiro
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
© Alex Ferro / Riotur

Mais de 500 mil pessoas transformaram neste domingo (1º) as ruas do centro do Rio em um grande palco carnavalesco ao longo do percurso na Rua Primeiro de Março. O megabloco SeráQAbre?, de Ivete Sangalo, que se apresentou pela primeira.vez nos blocos de embalo do Circuito Preta Gil foi acompanhado por milhares de fãs da artista, em dia de céu claro e sol forte na cidade.

À frente do trio elétrico, Ivete saudou os foliões dizendo que este é um momento muito especial da carreira, que vai ficar guardado no coração. Durante o desfile, ela cantou sucessos como Festa, Sorte Grande, Abalou, Eva e também algumas músicas do projeto “Ivete Clareou”, inspirado em sambas e pagodes clássicos. 

“Hoje, o que sinto é gratidão por tudo o que a gente vai viver junto e por estar aqui com vocês, nesta cidade tão especial. Hoje eu vim para arrancar o coro de vocês, brincou a cantora”.

Ivete chorou ao falar de Preta Gil, que dá nome ao circuito dedicado aos megablocos.  

“A previsão do tempo não era essa, e esse sol que nos ilumina agora é a presença dela. A Preta está envolvida na minha vida desde que pisei no Rio de Janeiro.

Ela lembrou que todas as vezes que chegava ao Rio, ligava para Preta, sempre a primeira pessoa com quem falava. "Um amor profundo. "Uma irmã. Um amor muito grande. Hoje ela não está aqui, mas queria muito que estivesse”.

Neste ano, a expectativa é que os mais de 400 blocos espalhados pela cidade reúnam cerca de 6 milhões de foliões pelas ruas do Rio, sendo que dez deles são considerados megablocos.

A Empresa de Turismo do Rio (Riotur) disponibiliza a programação completa no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial, para que os foliões saibam quando e onde a folia vai rolar.

 

Graça Adjuto
Carnaval 2026 Ivete Sangalo megabloco
