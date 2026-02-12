logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Maracatu Cambinda Brasileira celebra 108 anos

Maracatu rural é tradição e resistência no carnaval de Pernambuco
Lilian Dias – Empresa Pernambuco de Comunicação
Publicado em 12/02/2026 - 11:47
Recife
São Paulo (SP) 03/04/2024 - Centro Cultural FIESP abre a exposição Maracatu Rural - A Magia dos Canaviais, que traz à capital paulista a produção artística de trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco. - São Paulo (SP) 03/04/2024 - Centro Cultural FIESP abre a exposição Maracatu Rural - A Magia dos Canaviais, que traz à capital paulista a produção artística de trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco. - Jose Luis da Silva com a indumentaria do Maracatu Rural.. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O maracatu rural, ou maracatu de baque solto, teve origem nos engenhos da Zona da Mata de Pernambuco entre os séculos 19 e 20. Seus fundadores eram trabalhadores rurais. Ao longo dos anos, essa tradição incorporou elementos das culturas africanas, indígenas e europeias.

Um dos maiores especialistas em maracatu Walter França, esclarece sobre as variações do maracatu.

“No maracatu pernambucano existem alguns tipos. Os mais tradicionais correspondem ao maracatu de baque virado, ou maracatu nação, e o outro é o maracatu de baque solto, ou também chamado de maracatu rural. Basicamente, essas são as diferenças entre os dois tipos de maracatu”, explica. 

O Maracatu Rural ou Maracatu de Baque Solto é um tipo de maracatu, uma manifestação folclórica com origem no estado de Pernambuco.[1] Tem como principal símbolo o caboclo de lança, e distingue-se do Maracatu Nação por sua organização, personagens e ritmo. Foto: Iphan/Divulgação
Maracatu Rural ou Maracatu de Baque Solto é uma manifestação folclórica com origem no estado de Pernambuco - Foto: Iphan/Divulgação

Os primeiros registros desse folguedo datam de 1711, com maior presença no Recife, em Olinda e em cidades da Zona da Mata. O maracatu Cambinda Brasileira, fundado em 1918, é o mais antigo em atividade contínua no Brasil.

De acordo com o mestre Anderson Miguel o caboclo de lança, figura do maracatu, representa força, proteção e resistência.

“A Cambinda Brasileira carrega uma história muito rica na cultura. Feita por povo pobre, mas que ama o que faz. Muita coisa mudou a maneira de fazer maracatu hoje. Minhas fantasias mudaram também, o investimento é muito alto para se manter. O caboclo de lança é a figura importante do maracatu. É a função de guardião do maracatu. E quando ele se veste com a gola, com o chapéu, com a lança, ele toma toda a atenção do público. Mas, por trás da fantasia, tem muita história envolvida, começando pelo cravo que ele carrega na boca. Ali está toda a essência do caboclo, toda a sua proteção, todo o seu preparo, na nossa linguagem”.

O Cambinda Brasileira celebra 108 anos neste carnaval, sendo um dos maiores símbolos de resistência cultural e identidade do povo pernambucano.

Ouça na Radioagência Nacional


Relacionadas
12/02/2026 - Campanha de carnaval do Ministério da Saúde reforça uso de camisinha na prevenção de doenças. Adesão ao preservativo está em queda. Foto: Ministério da Saúde/Divulgação
Carnaval: governo reforça uso de camisinha para prevenção de doenças
Brasília - Crianças se divertem no bloco de rua infantil Tesourinha (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Carnaval: pais não devem postar imagens de crianças, diz pesquisador
Rio de Janeiro (RJ), 11/02/2026 – A campanha “Não é Não! Respeite a decisão” realiza ação no Largo da Carioca para reforçar o combate ao assédio e à importunação sexual no Carnaval. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Campanha “Não é não!” conscientiza população sobre assédio no carnaval
Edição:
Rafael Guimarães
Carnaval 2026 Maracatu folguedo Cambinda Brasileira Pernambuco Tradição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/02/2026 - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose e à base de aminoácidos. Com DHA e ARA.. Foto: Nestlehealthscience/Divulgação
Saúde Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé
qui, 12/02/2026 - 12:30
04/02/2026 - Pedro Arthur Turra Basso, durante inquérito policial. Foto: Frame/Inquérito Policial/ Polícia Civil do DF
Justiça MP denuncia agressor de adolescente no DF por homicídio doloso
qui, 12/02/2026 - 12:20
Galo da Madrugada - homenagem a dom Helder Câmara
Cultura Galo Gigante homenageia Dom Helder Câmara, no Carnaval recifense
qui, 12/02/2026 - 12:07
São Paulo (SP) 03/04/2024 - Centro Cultural FIESP abre a exposição Maracatu Rural - A Magia dos Canaviais, que traz à capital paulista a produção artística de trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco. - São Paulo (SP) 03/04/2024 - Centro Cultural FIESP abre a exposição Maracatu Rural - A Magia dos Canaviais, que traz à capital paulista a produção artística de trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco. - Jose Luis da Silva com a indumentaria do Maracatu Rural.. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Maracatu Cambinda Brasileira celebra 108 anos
qui, 12/02/2026 - 11:47
Brasilia 23/11/2025 - Morre, aos 81 anos, Jimmy Cliff, um dos maiores nomes do reggae mundial. Foto: Jimmy Cliff/Instagram
Cultura Bloco do Reggae celebra Marley e Jimmy Cliff no carnaval de São Luís
qui, 12/02/2026 - 11:46
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - Diogo Fausino, pai de Thiago, se emociona em ato. A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Justiça do Rio absolve PMs acusados de matar jovem na Cidade de Deus
qui, 12/02/2026 - 11:23
Ver mais seta para baixo