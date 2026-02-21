logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Mestre Ciça reviverá homenagem campeã da Unidos do Viradouro

Desfile terá início às 21 horas no Sambódromo do Rio
Gilberto Costa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 12:08
Rio de Janeiro
Mestre Ciça na Viradouro
© Tata Barreto/Riotur

Cariocas e turistas que visitam do Rio de Janeiro se despedem do carnaval neste fim de semana com pompa e circunstância. Além de blocos de diversos tamanhos nas ruas e avenidas da cidade, quem for hoje (sábado, 21) ao sambódromo assistirá a partir das 21h o “desfile das campeãs” do grupo especial.

Pela ordem se apresentarão as seguintes escolas de samba: Mangueira (6ª colocada), Imperatriz Leopoldinense (5ª), Salgueiro (4ª), Vila Isabel (3ª), Beija-Flor (2ª) e, finalmente, a Unidos do Viradouro, campeã com pontuação máxima (10) em todos os quesitos (total 270 pontos).

Leia aqui sobre o enredo de cada escola que se reapresenta.

Mangueira  

Imperatriz 

Salgueiro 

Vila Isabel 

Beija-flor 

Viradouro 

Deverá ser mais uma noite de muita alegria na vida de Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça, que comanda a bateria da Viradouro. Ele é o tema do enredo da escola campeã que se reapresenta mais tarde.

O carnaval vencido pela quarta vez pela escola de samba de Niterói inovou desde a escolha do enredo. Prá cima, Ciça faz homenagem em vida a um elemento da própria gremiação. O desfile ocorreu na última segunda-feira (16).

Mestre dos mestres - Ciça tem currículo para tanto. Em julho completa 70 anos, desses 55 foram dedicados ao carnaval, acumulando experiência de passista a ritmista em diferentes escolas, para virar “mestre dos mestres”, como é reconhecido pelos colegas de outros barracões.

A frente da “Furacão Vermelho e Branco”, como é chamada a bateria da Viradouro, Ciça comanda a parte mais importante de uma escola de samba. “Quem faz o andamento, quem imprime ritmo ao enunciado do samba enredo, é a bateria”, explica o sociólogo Rodrigo Reduzino, pesquisador do carnaval carioca entre outros interesses acadêmicos.

Para o especialista, a bateria é mais que um órgão vital no desfile. “Pode ser que - a bateria seja como o coração. Mas também é parte integrante de um corpo, de um sistema como um todo.”

Mestres de bateria, como Ciça, regem os passos do cortejo do corpo que é a escola de samba. Para isso, eles têm dons e aprendizagem especiais, assinala Rodrigo Reduzino.

“Precisa ter ciência e saber. Não é o saber de universidade. É um saber intelectual ancestral de lidar com esse conjunto, a ponto de direcionar o melhor ritmo e andamento para esse corpo”.

Incorporar ao apito e à batuta discernimento, ciência, sabedoria e conhecimento “não acontece de um dia para noite”, salienta o pesquisador.

O samba não se “aprende no colégio”, como cantava Noel Rosa (em Feitio de Oração). Instruções e entendimentos que “são passados na oralidade, na vivência, na experiência junto aos seus cotidianamente. E a continuidade da sua ancestralidade que imprime a marca da bateria”, finaliza Rodrigo Reduzino.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Pós-Carnaval em SP tem BaianaSystem e Daniela Mercury
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Bloco Suvaco de Cristo - Bloco Barbas 24 - Blocos da Liga Sebastiana desfilam a partir de amanhã (13) até o dia 22. Foto: Bruno de Lima/Divulgação
Carnaval: veja programação dos blocos de rua neste sábado no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 - Mestre Ciça durante desfile no Grupo Especial da escola de samba Unidos do Viradouro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2026. Foto: Tata Barreto /Riotur
Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio
Edição:
Valéria Aguiar
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Mestre Ciça Unidos da Viradouro Blocos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Brasil e Índia fazem parceria para produção de medicamentos
sab, 21/02/2026 - 13:29
Nova Delhi, 21/02/2026 - Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, durante Sessão de encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Índia. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Embraer firma acordo para instalar linha de montagem na Índia
sab, 21/02/2026 - 13:07
Logo da Agência Brasil
Geral Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP
sab, 21/02/2026 - 12:54
Nova Delhi, 21/02/2026 - 21.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião no Palácio Presidencial (Rashtrapati Bhawan) com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula defende diversificação como resposta ao protecionismo comercial
sab, 21/02/2026 - 12:42
Mestre Ciça na Viradouro
Cultura Mestre Ciça reviverá homenagem campeã da Unidos do Viradouro
sab, 21/02/2026 - 12:08
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Pós-Carnaval em SP tem BaianaSystem e Daniela Mercury
sab, 21/02/2026 - 11:31
Ver mais seta para baixo