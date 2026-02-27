logo ebc
Mostra em São Paulo exibe curtas produzidos por alunos de baixa renda

Filmes são resultado do projeto de formação É Nóis na Fita
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 06:32
São Paulo
São Paulo (SP), 26/02/2026 - CineSesc SP. Foto: SescSP/Divulgação
© SESCSP/Divulgação

Oito curtas-metragens de ficção produzidos por alunos de baixa renda da capital paulista serão exibidos neste sábado (28), no CineSesc, durante a mostra de encerramento do projeto É Nóis na Fita.

Os filmes são resultado do projeto de formação audiovisual É Nóis na Fita, que oferece cursos gratuitos de cinema para jovens de baixa renda de São Paulo. Coordenado pela atriz, diretora e professora Eliana Fonseca, o projeto busca democratizar o acesso ao cinema, promover a inclusão cultural e ampliar o acesso a ferramentas profissionais. O curso é gratuito, e as aulas são ministradas aos finais de semana, ao longo de três meses.

“É um projeto de democratização do ensino do cinema que tem dado muito certo”, disse Eliana Fonseca, em entrevista à Agência Brasil. “A vivência que acontece durante todo o processo é intensa. Produz não somente excelentes resultados artísticos, como também proporciona inserção no mercado do audiovisual e, talvez mais importante, encontros que seguirão por toda a vida”, destacou.

Para a coordenadora do projeto, o curso não somente traz impactos sociais e emocionais na vida desses jovens, como também beneficia o próprio cinema na produção de novas histórias.

“Criar um espaço em que se é ouvido e, principalmente, valorizado, mexe com a autoestima das pessoas. Elas se tornam mais confiantes e, por consequência, mais potentes e criativas. É disso que precisamos: jovens capazes de desenvolver boas ideias, cidadãos pensantes e atuantes numa sociedade que cada vez mais pasteuriza a informação e os afetos", ressaltou Eliana.

"O cinema, por sua vez, ganha outros pontos de vista, com pessoas com propriedade para relatar suas experiências, sua forma de pensar e de ver o mundo”, completou.

Mostra online

Além da exibição presencial dos curtas no CineSesc, a mostra vai apresentar três curtas-metragens documentais de forma online. Todos os curtas serão exibidos com legenda descritiva e podem ser acessados no site do projeto.

Os filmes que serão apresentados em ambas as mostras foram produzidos pelos alunos do projeto e abordam temas relacionados às vivências da juventude periférica como identidade, pertencimento, sonhos, desigualdades sociais e conflitos contemporâneos.

“Os temas são diversos assim como os gêneros escolhidos. Temos comédias, dramas, terror. Os jovens falam sobre seus medos, suas angústias, revoltas e desejos. Falam sobre a expectativa do futuro, relações familiares, racismo, sexualidade, sonhos, agruras e prazeres que vivem no seu dia a dia”, destacou a coordenadora do projeto.

A sessão presencial no CineSesc, localizado na Rua Augusta, terá início às 11h, e a entrada é gratuita. Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas por meio do site www.enoisnafita.com.br.

