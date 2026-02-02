logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Multidão lota Rio Vermelho, em Salvador, para celebrar Iemanjá

Celebrada em 2 de fevereiro, Iemanjá é padroeira dos pescadores
Bruna Ferraz – TVE Bahia
Publicado em 02/02/2026 - 15:37
Salvador
02/02/2026 - Governo da Bahia participa da Festa de Yemanjá. Fotos Amanda Ercília/GOVBA
© Amanda Ercília/GOVBA

Antes das 6h, a Praia do Rio Vermelho, em Salvador já estava lotada: um mar de pessoas e de flores, todos reunidos para reverenciar Iemanjá. A Rainha do Mar é celebrada todos os anos no dia 2 de fevereiro em diversos locais do Brasil. Desde 2020, a festa é reconhecida como patrimônio cultural da capital baiana. 

Orixá nas religiões de matrizes africanas, Iemanjá é padroeira dos pescadores e marinheiros. A advogada Patrícia Barros vem todos os anos de São Luís, no Maranhão, até Salvador, para celebrar a data.  

“Por ela ser vida em minha vida, ser a mãe de todos os orixás, a mãe de todas as cabeças. Eu sou adepta ao candomblé e devota dela”, conta. 

Tradição e fé  

A festa de Iemanjá em Salvador acontece há 104 anos e atrai pessoas e pedidos de todas as partes do mundo.

Da Itália, a sacerdotisa Mariana dos Santos traz oferendas e pedidos em nome dela e de amigos do outro lado do mundo.  

“Vim agradecer e pedir por mim, pelos meus amigos e familiares. Alguns clientes queridos, que eu levo no coração, todos sabem que eu sou baiana do axé. Todo mundo me pediu que levasse uma florzinha para ela”, explica Mariana.  

A data também é muito especial para os pescadores, que agradecem a proteção e pedem fartura. “Aqui tem muitos pescadores que são devotos de Iemanjá, que tem muita fé em Iemanjá mesmo. Admiro muito essa devoção deles e de outros fiéis que vêm aqui fazer a festa”, afirma o pescador Nilinho Garrido.  

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou da festa e ressaltou a tradição da data.  "Isso é uma agenda cultural muito forte. São os pescadores vindo até o mar, até as águas através de Iemanjá, com um pedido para que suas pescarias, seus produtos, aumentem”, afirmou.  

Confira imagens da festa na Bahia e em outras partes do país no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Relacionadas
Brasília - 01/02/2026 - Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global Foto: Maria Betânia-Caetano Velos/Instagram
Caetano e Bethânia levam o Grammy de Melhor Álbum de Música Global
Rio de Janeiro - Com fé e oferendas, devoto participa de festa de Iemanjá, no centro da capital fluminense (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Estátua em homenagem a Iemanjá é depredada em Teresina
Rio de Janeiro - Com fé e oferendas, devoto participa de festa de Iemanjá, no centro da capital fluminense (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Dia de Iemanjá é celebrado no Rio de Janeiro
Edição:
Amanda Cieglinski
RNCP multimídia Iemanjá Dia de Imanjá Bahia Salvador religião
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 02/02/2026 – Sem Censura, da TV Brasil, recebe integrantes da Portela, Grande Rio, Acadêmicos de Niterói e Vila Isabel. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil
Cultura TV Brasil: Sem Censura segue programação especial com escolas de samba
seg, 02/02/2026 - 18:15
Brasília (DF), 02/02/2026 – O diretor geral da EBC, David Butter (e) acompanhando do presidente da EBC, André Basbaum (d), durante montagem da primeira estação de TV 3.0, essa estrutura será responsável por veicular as programações da EBC e da Rede Legislativa. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral EBC instala antena de TV 3.0 na Torre de TV, em Brasília
seg, 02/02/2026 - 18:14
_PanAmCup2026_
Esportes Calderano é campeão da Copa América e garante vaga no Mundial de Macau
seg, 02/02/2026 - 18:11
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia Civil de SP prende suspeitos de planejar atentado na Paulista
seg, 02/02/2026 - 17:55
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participam da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Em mensagem ao Congresso, Lula defende fim da escala 6x1
seg, 02/02/2026 - 17:49
Porto Alegre (RS), 01/05/2025 – Vista aérea de Porto Alegre que a um ano foi atingido por temporais que afetou mais de 400 municípios gaúchos, tiveram bairros inteiros alagados. A maior tragédia climática da história do estado, deixou pelo menos 147 mortos e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta para onda de calor em municípios do Sul do país
seg, 02/02/2026 - 17:39
Ver mais seta para baixo