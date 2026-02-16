logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional

É 3ª indicação de Kleber Mendonça Filho à premiação e 1ª vitória
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 09:49
Brasília
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
© MK2Films/Divulgação

O longa brasileiro O Agente Secreto venceu neste domingo (15) o Film Independent Spirit Awards na categoria Melhor Filme Internacional. Esta foi a terceira indicação do diretor Kleber Mendonça Filho à premiação e sua primeira vitória. Em sua fala, ele dedicou o prêmio a programadores de cinema e jovens cineastas de todo o mundo.

“Eles têm a chance de fazer filmes emocionante sobre a vida, sobre pessoas, sobre seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória e um ato político”, destacou, citando ainda o ator alemão Udo Kier, que integrou a equipe de O Agente Secreto e morreu em novembro de 2025.

O cineasta brasileiro Adolpho Veloso também levou o prêmio na categoria Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem. A premiação foi anunciada no palco por Wagner Moura, que estrela O Agente Secreto. “Fico muito feliz com isso”, disse o ator, ao anunciar a vitória de Veloso.

“É tão difícil fazer o que fazemos. Costumamos enfrentar grandes crises, infelizes com o que fazemos e pensando que poderíamos ter feito algo melhor. Faço um grande agradecimento a todos que participaram do filme. Este prêmio vai para todos”, destacou o cineasta.

O Spirit Awards é considerado uma das principais premiações do cinema independente dos Estados Unidos.

Relacionadas
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendoça Filho durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
O Agente Secreto e Apocalipse nos Trópicos são indicados ao Bafta
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
O Agente Secreto é indicado para quatro categorias do Oscar
Edição:
Graça Adjuto
O Agente Secreto prêmio Spirit Awards Melhor Filme
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - Mães acompanhadas dos filhos participam do Encontro Crianças sem Fronteiras que reúne imigrantes e refugiados para um dia de lazer e confraternização (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Internacional ONGs pedem rejeição de proposta para aumentar deportação de imigrantes
seg, 16/02/2026 - 11:07
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
Educação Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã
seg, 16/02/2026 - 10:49
Brasília 16/02/2026 - Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open. Foto: FOTOJUMP
Esportes Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
seg, 16/02/2026 - 10:17
Brasília 14/02/2026 - Fundador do festival Rec-beat, Antonio Gutierrez, o Gutie Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura "O novo sempre vem", diz fundador do Rec-Beat nos 30 anos do festival
seg, 16/02/2026 - 10:07
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
Cultura O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional
seg, 16/02/2026 - 09:49
Internet Aplicativos de mensagem
Geral Advogada orienta sobre como se proteger de crimes digitais no carnaval
seg, 16/02/2026 - 09:43
Ver mais seta para baixo