Pabllo Vittar e grupo de K-Pop fazem o povo sambar em SP nesta segunda

Cento e onze blocos desfilam hoje (16) e amanhã na capital paulista

Nesta segunda (16) e terça-feira (17), a cidade de São Paulo recebe grande leva de blocos de rua. Nos dois dias, 111 desfiles ocorrem em todas as regiões da capital.

Os megablocos contam com artistas famosos como Pabllo Vittar, Gustavo Mioto, Di Ferrero, Carol Biazin e Marcelo Falcão.

Pabllo Vittar (13h)

Hoje, o bloco da Pabllo Vittar retorna para mais uma edição mas, desta vez, conta com a participação do grupo de K-Pop Nmixx. A banda é formada por seis integrantes da Coreia do Sul: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin

As sul-coreanas cantam junto com Pabllo a música “Mexe” no Parque do Ibirapuera, às 13h. A Pabllo também deve cantar os maiores sucessos da carreira, como “K.O”, “Amor de Que” e “Corpo Sensual”.

Outros blocos desta segunda-feira:

Vou de Táxi - às 10h30 - Ibirapuera

Ano Passado Eu Morri mas Esse Ano Eu Não Morro - Às 11h, na Praça Jesuíno Bandeira - Lapa

Bloco Filhos de Gil - às 13h, na Av. Helio Pellegrino, 200 - Vila Nova Conceição

Bloco do Escocês - às 9h, na Rua Vupabussu, 305 - Pinheiros.

Bloco do Bartantã - às 13h, Rua Santanésia, 100 - Vila Pirajussara.

Bloco Sabbath - às 14h, na Rua Caetés, 804 - Perdizes.