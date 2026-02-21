Pós-Carnaval em SP tem BaianaSystem e Daniela Mercury
O pós-Carnaval da capital paulista, neste sábado (21) e domingo (22), terá mais de 100 blocos de rua em todas as regiões da cidade.
A programação inclui destaques como BaianaSystem, Daniela Mercury, Jammil e Léo Santana. Ao todo, nos dias de pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval, a festa de rua paulistana contou com mais 625 blocos.
No sábado (21), o bloco BaianaSystem estará, a partir das 15h, na Av. Pedro Álvares Cabral, na região do Ibirapuera. No mesmo dia, o Bloco Praieiro, com Jammil, ocupará a Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, a partir das 13h.
O Pipoca da Rainha, com Daniela Mercury, percorrerá trecho da Rua da Consolação no domingo, a partir das 13h.
O bloco Vem com o Gigante, que terá Léo Santana, estará na Av. Pedro Álvares Cabral, a partir das 9h, também no domingo.
Para a criançada
Haverá ainda blocos direcionados ao público infantil. No sábado, desfilam os blocos Tomojuntinho, às 9h, no bairro do Ipiranga, e a Charanguinha do França, às 10h, na Vila Prudente.
O Bloquinho dos Jatobazinhos estará na Nagib Farah Maluf, no domingo, às 15h, em Itaquera.
Confira abaixo a programação do pós-Carnaval na capital paulista.
Sábado
Eu Sou do Axé - sábado, 14h
Concentração: R. Vicente Amato Sobrinho, 61, Parque Nações Unidas
Cordão do Balaio do Canjico - sábado, 14h
Concentração: R. Raimundo da Cunha Matos, 75, Sítio Morro Grande
Bloco do Pequeno Burguês - sábado, 12h
Concentração: R. Castro Maia, Jardim São Paulo
É Pequeno + Balança - sábado, 13h
Concentração: R. Mirandinha, 500, Penha de França
Carnatorrinha 25 - Os Cabecinhas tãntricos - sábado, 13h
Concentração: R. Torrinha, 19, Tatuapé
Bloco de Rua Ação Voluntária - sábado, 13h
Concentração: R. Olímpio Brás de Sousa, 255, Vila Matilde
Bloco Viva a Paz - sábado, 13h
Concentração: R. Olímpio Brás de Sousa, 255, Vila Matilde
Família Sabotagem Sabota - sábado, 13h
Concentração: R. Angélica da Costa Carvalho, 32, Jardim Hercilia
Bloco Santinha é a Mãe - sábado, 13h
Concentração: R. Maestro Jorge Galati, 212, Vila Nhocuné
Bloco do Chiquinho Social Clube - sábado, 14h30
Concentração: R. Santa Bertila, 30, Jardim Maringa
Bloco do Coroa - sábado, 13h às 18h
Concentração: Avenida Carioca, 642, Vila Carioca
Bloco Feminista - sábado, 13h
Concentração: R. Dom Silvério Pimenta, 227, Vila Gumercindo
Bloco Vem Com Que Tem Se Não Tem Vem Também - sábado, 16h45 às 17h20
Concentração: R. Oliveira Melo, 1070, Vila São José
Bloco Tomojuntinho - sábado, 9h
Concentração: R. Xavier de Almeida, 3, Ipiranga
Bloco Tomojunto - sábado, 11h
Concentração: R. Xavier de Almeida, 3, Ipiranga
Bloco Fala Comigo bb - sábado, 15h
Concentração: R. dos Patriotas, 509, Vila Monumento
Charanguinha do França - sábado, 10h
Concentração: Praça Rotary, Vila Prudente
Heavy Bloco - sábado, 14h
Concentração: R. dos Pinheiros, 700, Pinheiros
Não Serve Mestre - sábado, 11h
Concentração: R. Dos Pinheiros, 609, Pinheiros
Investe Ni Mim - sábado, 11h
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera
BaianaSystem - sábado, 15h
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera
Bloco Amigos da Vila Mariana - sábado, 13h às 18h
Concentração: R. Pelotas, 671, Vila Mariana
Bloco Amiguinhos da Vila Mariana - sábado, 9h
Concentração: Rua Pelotas, 651, Vila Mariana
Bloco do Pedal - sábado, 14h
Concentração: R. Guimarães Passos, Vila Mariana
Bloco Caraviva - sábado, 14h
Concentração: Av. Odila, 750, Planalto Paulista
Bloco Desliga e Vem - sábado, 10h
Concentração: R. Pe Carvalho, 799, Pinheiros
Bloco SeJoga! - sábado, 12h
Concentração: R. Padre Carvalho, 769, Pinheiros
A Ema Gemeu de Canto a Canto - sábado, 14h
Concentração: R. Padre Garcia Velho, 158, Pinheiros
Bloco S/A - sábado, 14h
Concentração: R. Estevão Lopes, 226, Butantã
Bloco do Água Preta - sábado, 11h
Concentração: Pça. Rio dos Campos, Pompeia
Frevo da Vila - sábado, 14h
Concentração: Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia, 1, Vila Anglo
Os Madalena - sábado, 14h
Concentração: R. Fidalga, 809, Pinheiros
Te Amo Mas só Como Amigo - sábado, 14h
Concentração: Rua Vupabussu, 30, Pinheiros
Tabuleiro - sábado, 12h
Concentração: R. Mourato Coelho, 1300, Pinheiros
Bloco Kaya na Gandaia - sábado, 14h
Concentração: R. Wisard, 483, Vila Madalena
Gringolôco - sábado, 16h
Concentração: R. Inácio Pereira da Rocha, 385, Pinheiros
Bloco Praieiro - Jammil - sábado, 13h
Concentração: R. Henrique Schaumann, 567, Pinheiros
MedPholia - sábado, 12h
Concentração: R. Cristiano Viana, 548, Cerqueira César
Banda Carnavalesca Macaco Cansado - sábado, 14h
Concentração: R. Harmonia, 68, Vila Madalena
Trio Sebah Vieira - sábado, 12h
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação
Bloco da Salete Campari - sábado, 12h30
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação
Bloco da Mamma - sábado, 13h
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação
Bloco Carnavalesco Cordão do Jamelão - sábado, 14h
Concentração: R. Maria José, 423, Bela Vista
Bloco Santa Casa - sábado, 12h
Concentração: R. Martim Francisco, 370, Vila Buarque
Bloco do Prazer (bloco da Gal) - sábado, 10h
Concentração: R. Baronesa de Itu, 42, Santa Cecília
Carnablack - sábado, 11h
Concentração: Praça. Dom José Gaspar, 22, República
Bloco Cecílias e Buarques - sábado, 13h
Concentração: R. Barão de Tatuí, 240, Santa Cecília
Abacaxi de Irará - sábado, 10h às 14h
Concentração: R. Minerva, 188, Perdizes
Bloco Ultra Carnavibe - sábado, 13h
Concentração: Av. Marquês de São Vicente, 230, Várzea da Barra Funda
Bloco Dramas de Sapatão - sábado, 12h
Concentração: R. Barra Funda, 398, Barra Funda
Bloco Meu Santo é Pop - sábado, 13h
Concentração: Al. Barão de Limeira, 1524, Campos Elíseos
Cordão do Samba do Bule - sábado, 13h
Concentração: R. Matarazzo, 449, Bom Retiro
Viracopo - sábado, 14h
Concentração: R. Cel. Lúcio Rosales, 120, Santana
Raízes de Casa Verde - sábado, 14h
Concentração: Av. Baruel, 160, Casa Verde
GR Casa Verde - sábado, 11h
Concentração: Praça. Cruz da Esperança, 52, Vila Baruel
Nu Vuco Vuco - sábado, 14h
Concentração: Praça. Cornélia, 132,Vila Romana
Bloco do Bagaça - sábado, 13h
Concentração: R. Domingos Rodrigues, 308, Lapa
Bloco Carnavalesco Ressaca do Belo Gole - sábado, 13h às 18h
Concentração: Praça Dr. José Getúlio de Lima, 26, Vila Bela Aliança
Bloco Velha Guarda Butantã - sábado, 12h
Concentração: R. João Pessoa de Queiroz, 113, Vila Tiradentes
Bloco Atabatimba - sábado, 13h
Concentração: Av. Visconde do Rio Grande, 214, Jardim São José
Bloco Eco Campos Pholia - sábado, 13h
Concentração: R. Pinhal Velho, 510, Jardim São Luiz
Esporte Clube Cultural Social Bloco Unidos de Vila Guarani - sábado, 13h
Concentração: Praça. Barão de Japurá, 01, Vila Guarani (Zona Sul)
Cordão das Amoxtradas - sábado, 13h
Concentração: R. Nazle Mauad Lutfi, 167, Parque Tamari
Núcleo Folia - Venha Conosco - sábado, 12h
Concentração: R. Menina Dengosa, 552, Jardim Guanabara
Domingo
Bloco Jah é - domingo, 14h
Concentração: R. Ernesto Maietta, 20, Parque São Luís
Bloco Cultural Carnavalesco Boêmios da Madame - domingo, 14h
Concentração: Av. Engenheiro Caetano Álvares, 6600, Vila Aurora (Zona Norte)
GRCE é Nós Que Tá - domingo, 13h
Concentração: R. Leonor Barbosa Rodrigues, 308, Vila Diva
Bloco Tradição da Parada Inglesa - domingo, 14h
Concentração: R. Viri, 425, Jardim São Paulo
CarnaCadoz - Reggae e Rock - domingo, 14h
Concentração: Praça Dona Mariquinha Sciascia, 25, Tremembé
Favela Folia Fest - domingo, 13h
Concentração: R. Sgto. Luís Rodrigues Filho, 216, Sapopemba
Bloco Carnaroseira - domingo, 12h
Concentração: R. Carlo Mannelli, 650, Jardim Gianetti
Bloquinho dos Jatobazinhos - domingo, 15h
Concentração: Av. Nagib Farah Maluf, 1209, Conjunto Residencial José Bonifácio
Cordão Quintal da Xika - domingo, 12h
Concentração: Av. do Córrego Jacu, 141, Itaquera
Bloco Carnavalesco Levanta Quem Cai - domingo, 13h
Concentração: Praça Serra dos Tapes, 70, Vila Salete
Bloco do Chocolatte - domingo, 16h
Concentração: Praça dos Trotadores, Vila Maria/Vila Guilherme
Bloco Tatuapé vem ai - domingo, 13h
Concentração: Largo. N.S. do Bom Parto, 126, Vila Gomes Cardim
Bloco Tatuapé - domingo, 11h
Concentração: Av. Vereador Abel Ferreira, 131, Vila Regente Feijó
Bloco da Laluca - domingo, 13h
Concentração: R. Assis Valente, 1, Vila Guilhermina
Quilombo Cultural de Macumbarias e Bloco Carnavalesco A Macumba da Nega - domingo, 10h
Concentração: R. Luís Pereira da Silva, 330, Parque Residencial Oratório
Bloco Da Vaca - domingo, 13h
Concentração: R. dos Ituanos, 116, Ipiranga
Bloco União - domingo, 13h
Concentração: R. Ribeirão Branco, 557, Vila Oratório
Bloco Beats - domingo, 13h
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera
Vem com o Gigante - domingo, 9h (com Léo Santana)
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera
Bloco Confraternidade - domingo, 13h
Concentração: Al. dos Anapurus, 1488, Moema
Bloco do Síndico - domingo, 14h
Concentração: Av. Hélio Pellegrino, 200, Vila Nova Conceição
I Love Paraisópolis Skate - domingo, 13h
Concentração: R. Rudolf Lotze, 55, Paraisópolis
Bloco Kazunji - domingo, 14h
Concentração: Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri
Filhos de Glande - domingo, 14h
Concentração: R. Campo Alegre, 80, Pinheiros
Esquerda Ligera - domingo, 13h
Concentração: R. Antonio Bicudo, Pinheiros
Bloco do Furduncinho - domingo, 13h
Concentração: R. Ferreira de Araújo, 851, Pinheiros
Ninguém Dorme - domingo, 13h
Concentração: R. José Álvares Maciel, 97, Butantã
Bloco das Danietes - domingo, 14h
Concentração: R. José Álvares Maciel, 273, Butantã
Te Pego no Cantinho - domingo, 14h
Concentração: Praça. Santo Epifânio, Vila Indiana
Bloco Chega Mais - Anos 80 - domingo, 10h
Concentração: R. Nova Veneza, 149, Jardim das Bandeiras
Bloco Revoada de Carnaval - domingo, 12h
Concentração: R. Ferreira de Araújo, 271, Pinheiros
Bloco de Pífanos de São Paulo - domingo, 14h
Concentração: R. Girassol, 67, Vila Madalena
Gringolôco - domingo, 16h
Concentração: R. Inácio Pereira da Rocha, 385, Pinheiros
Pipoca da Rainha - domingo, 13h (Daniela Mercury)
Concentração: R. da Consolação, 2101, Consolação
Bloco Desculpinha Esfarrapada - domingo, 13h
Concentração: R. da Consolação, 2621, Cerqueira César
Bloco Evoé Zé - domingo, 13h
Concentração: R. Jaceguai, 520, Bela Vista
Bloco Calor da Rua - domingo, 11h
Concentração: Praça. Dom Orione, Bela Vista
Bloco dos Bonecões - domingo, 11h
Concentração: R. XV de novembro, 130, Centro Histórico de São Paulo
Caldeirão do Samba da Dobrada - domingo, 13h
Concentração: R. Dobrada, 165, Vila Baruel
Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco União Dos Bairros - domingo, 13h
Concentração: Pça. Luiza Pera dos Santos, Campo Limpo
Bloco Nega Véia - domingo, 13h
Concentração: R. José Joaquim Gonçalves, 401, Parque Santo Antônio
Bloco da Ressaca - domingo, 14h
Concentração: Av. Francisco de Carvalho, 48, Jardim Ipanema (Zona Sul)
Bloco Eco Campos Pholia - domingo, 13h
Concentração: R. Ipel, 501,Jardim São Joaquim
Bloco do Vietnã - domingo, 13h30
Concentração: R. Franklin Magalhães, Vila Santa Catarina
Bloco Carnaval Seu Bebelier - domingo, 15h
Concentração: Av. Damasceno Vieira, 751,Vila Mascote
Bloco Carnavalesco Arrastão da Vila Guarani - domingo, 13h
Concentração: R. Teresa Toedtli, 75, Vila Guarani (Zona Sul)
Imperatriz da Sul - domingo, 13h
Concentração: R. das Pavanas, 94, Americanópolis
G.r.c.s.e.s. acadêmicos do parque Bristol - domingo, 13h
Concentração: R. Manuel José Rodrigues, 235, Sacomã