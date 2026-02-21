logo ebc
Pós-Carnaval em SP tem BaianaSystem e Daniela Mercury

Desde o pré-Carnaval, capital paulista teve mais de 625 blocos
Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/02/2026 - 11:31
São Paulo
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Afro na Rua, na Avenida São Luiz. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O pós-Carnaval da capital paulista, neste sábado (21) e domingo (22), terá mais de 100 blocos de rua em todas as regiões da cidade.

A programação inclui destaques como BaianaSystem, Daniela Mercury, Jammil e Léo Santana. Ao todo, nos dias de pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval, a festa de rua paulistana contou com mais 625 blocos.

No sábado (21), o bloco BaianaSystem estará, a partir das 15h, na Av. Pedro Álvares Cabral, na região do Ibirapuera. No mesmo dia, o Bloco Praieiro, com Jammil, ocupará a Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, a partir das 13h.

O Pipoca da Rainha, com Daniela Mercury, percorrerá trecho da Rua da Consolação no domingo, a partir das 13h.

O bloco Vem com o Gigante, que terá Léo Santana, estará na Av. Pedro Álvares Cabral, a partir das 9h, também no domingo.

Para a criançada

Haverá ainda blocos direcionados ao público infantil. No sábado, desfilam os blocos Tomojuntinho, às 9h, no bairro do Ipiranga, e a Charanguinha do França, às 10h, na Vila Prudente.

O Bloquinho dos Jatobazinhos estará na Nagib Farah Maluf, no domingo, às 15h, em Itaquera.

Confira abaixo a programação do pós-Carnaval na capital paulista.

Sábado

Eu Sou do Axé - sábado, 14h
Concentração: R. Vicente Amato Sobrinho, 61, Parque Nações Unidas

Cordão do Balaio do Canjico - sábado, 14h
Concentração: R. Raimundo da Cunha Matos, 75, Sítio Morro Grande

Bloco do Pequeno Burguês - sábado, 12h 
Concentração: R. Castro Maia, Jardim São Paulo

É Pequeno + Balança - sábado, 13h
Concentração: R. Mirandinha, 500, Penha de França

Carnatorrinha 25 - Os Cabecinhas tãntricos - sábado, 13h
Concentração: R. Torrinha, 19, Tatuapé

Bloco de Rua Ação Voluntária - sábado, 13h
Concentração: R. Olímpio Brás de Sousa, 255, Vila Matilde

Bloco Viva a Paz - sábado, 13h
Concentração: R. Olímpio Brás de Sousa, 255, Vila Matilde

Família Sabotagem Sabota - sábado, 13h
Concentração: R. Angélica da Costa Carvalho, 32, Jardim Hercilia

Bloco Santinha é a Mãe - sábado, 13h
Concentração: R. Maestro Jorge Galati, 212, Vila Nhocuné

Bloco do Chiquinho Social Clube - sábado, 14h30
Concentração: R. Santa Bertila, 30, Jardim Maringa

Bloco do Coroa - sábado, 13h às 18h
Concentração: Avenida Carioca, 642, Vila Carioca

Bloco Feminista - sábado, 13h
Concentração: R. Dom Silvério Pimenta, 227, Vila Gumercindo

Bloco Vem Com Que Tem Se Não Tem Vem Também - sábado, 16h45 às 17h20
Concentração: R. Oliveira Melo, 1070, Vila São José

Bloco Tomojuntinho - sábado, 9h
Concentração: R. Xavier de Almeida, 3, Ipiranga

Bloco Tomojunto - sábado, 11h 
Concentração: R. Xavier de Almeida, 3, Ipiranga

Bloco Fala Comigo bb - sábado, 15h
Concentração: R. dos Patriotas, 509, Vila Monumento

Charanguinha do França - sábado, 10h 
Concentração: Praça Rotary, Vila Prudente

Heavy Bloco - sábado, 14h 
Concentração: R. dos Pinheiros, 700, Pinheiros

Não Serve Mestre - sábado, 11h
Concentração: R. Dos Pinheiros, 609, Pinheiros

Investe Ni Mim - sábado, 11h
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera

BaianaSystem - sábado, 15h 
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera

Bloco Amigos da Vila Mariana - sábado, 13h às 18h
Concentração: R. Pelotas, 671, Vila Mariana

Bloco Amiguinhos da Vila Mariana - sábado, 9h 
Concentração: Rua Pelotas, 651, Vila Mariana

Bloco do Pedal - sábado, 14h
Concentração: R. Guimarães Passos, Vila Mariana

Bloco Caraviva - sábado, 14h 
Concentração: Av. Odila, 750, Planalto Paulista

Bloco Desliga e Vem - sábado, 10h
Concentração: R. Pe Carvalho, 799, Pinheiros

Bloco SeJoga! - sábado, 12h 
Concentração: R. Padre Carvalho, 769, Pinheiros

A Ema Gemeu de Canto a Canto - sábado, 14h
Concentração: R. Padre Garcia Velho, 158, Pinheiros

Bloco S/A - sábado, 14h 
Concentração: R. Estevão Lopes, 226, Butantã

Bloco do Água Preta - sábado, 11h 
Concentração: Pça. Rio dos Campos, Pompeia

Frevo da Vila - sábado, 14h 
Concentração: Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia, 1, Vila Anglo

Os Madalena - sábado, 14h 
Concentração: R. Fidalga, 809, Pinheiros

Te Amo Mas só Como Amigo - sábado, 14h 
Concentração: Rua Vupabussu, 30, Pinheiros

Tabuleiro - sábado, 12h
Concentração: R. Mourato Coelho, 1300, Pinheiros

Bloco Kaya na Gandaia - sábado, 14h 
Concentração: R. Wisard, 483, Vila Madalena

Gringolôco - sábado, 16h 
Concentração: R. Inácio Pereira da Rocha, 385, Pinheiros

Bloco Praieiro - Jammil - sábado, 13h 
Concentração: R. Henrique Schaumann, 567, Pinheiros

MedPholia - sábado, 12h 
Concentração: R. Cristiano Viana, 548, Cerqueira César

Banda Carnavalesca Macaco Cansado - sábado, 14h 
Concentração: R. Harmonia, 68, Vila Madalena

Trio Sebah Vieira - sábado, 12h 
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação

Bloco da Salete Campari - sábado, 12h30 
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação

Bloco da Mamma - sábado, 13h 
Concentração: R. Augusta, 1300, Consolação

Bloco Carnavalesco Cordão do Jamelão - sábado, 14h 
Concentração: R. Maria José, 423, Bela Vista

Bloco Santa Casa - sábado, 12h 
Concentração: R. Martim Francisco, 370, Vila Buarque

Bloco do Prazer (bloco da Gal) - sábado, 10h 
Concentração: R. Baronesa de Itu, 42, Santa Cecília

Carnablack - sábado, 11h 
Concentração: Praça. Dom José Gaspar, 22, República

Bloco Cecílias e Buarques - sábado, 13h 
Concentração: R. Barão de Tatuí, 240, Santa Cecília

Abacaxi de Irará - sábado, 10h às 14h
Concentração: R. Minerva, 188, Perdizes

Bloco Ultra Carnavibe - sábado, 13h
Concentração: Av. Marquês de São Vicente, 230, Várzea da Barra Funda

Bloco Dramas de Sapatão - sábado, 12h 
Concentração: R. Barra Funda, 398, Barra Funda

Bloco Meu Santo é Pop  - sábado, 13h 
Concentração: Al. Barão de Limeira, 1524, Campos Elíseos

Cordão do Samba do Bule - sábado, 13h 
Concentração: R. Matarazzo, 449, Bom Retiro

Viracopo - sábado, 14h 
Concentração: R. Cel. Lúcio Rosales, 120, Santana

Raízes de Casa Verde - sábado, 14h 
Concentração: Av. Baruel, 160, Casa Verde

GR Casa Verde - sábado, 11h 
Concentração: Praça. Cruz da Esperança, 52, Vila Baruel

Nu Vuco Vuco - sábado, 14h 
Concentração: Praça. Cornélia, 132,Vila Romana

Bloco do Bagaça - sábado, 13h 
Concentração: R. Domingos Rodrigues, 308, Lapa

Bloco Carnavalesco Ressaca do Belo Gole - sábado, 13h às 18h
Concentração: Praça Dr. José Getúlio de Lima, 26, Vila Bela Aliança

Bloco Velha Guarda Butantã - sábado, 12h 
Concentração: R. João Pessoa de Queiroz, 113, Vila Tiradentes

Bloco Atabatimba - sábado, 13h 
Concentração: Av. Visconde do Rio Grande, 214, Jardim São José

Bloco Eco Campos Pholia - sábado, 13h 
Concentração: R. Pinhal Velho, 510, Jardim São Luiz

Esporte Clube Cultural Social Bloco Unidos de Vila Guarani - sábado, 13h
Concentração: Praça. Barão de Japurá, 01, Vila Guarani (Zona Sul)

Cordão das Amoxtradas - sábado, 13h 
Concentração: R. Nazle Mauad Lutfi, 167, Parque Tamari

Núcleo Folia - Venha Conosco - sábado, 12h 
Concentração: R. Menina Dengosa, 552, Jardim Guanabara

Domingo

Bloco Jah é - domingo, 14h
Concentração: R. Ernesto Maietta, 20, Parque São Luís

Bloco Cultural Carnavalesco Boêmios da Madame - domingo, 14h
Concentração: Av. Engenheiro Caetano Álvares, 6600, Vila Aurora (Zona Norte)

GRCE é Nós Que Tá - domingo, 13h
Concentração: R. Leonor Barbosa Rodrigues, 308, Vila Diva

Bloco Tradição da Parada Inglesa - domingo, 14h
Concentração: R. Viri, 425, Jardim São Paulo

CarnaCadoz - Reggae e Rock - domingo, 14h
Concentração: Praça Dona Mariquinha Sciascia, 25, Tremembé

Favela Folia Fest - domingo, 13h
Concentração: R. Sgto. Luís Rodrigues Filho, 216, Sapopemba

Bloco Carnaroseira - domingo, 12h
Concentração: R. Carlo Mannelli, 650, Jardim Gianetti

Bloquinho dos Jatobazinhos - domingo, 15h
Concentração: Av. Nagib Farah Maluf, 1209, Conjunto Residencial José Bonifácio

Cordão Quintal da Xika - domingo, 12h
Concentração: Av. do Córrego Jacu, 141, Itaquera

Bloco Carnavalesco Levanta Quem Cai - domingo, 13h
Concentração: Praça Serra dos Tapes, 70, Vila Salete

Bloco do Chocolatte - domingo, 16h
Concentração: Praça dos Trotadores, Vila Maria/Vila Guilherme

Bloco Tatuapé vem ai - domingo, 13h
Concentração: Largo. N.S. do Bom Parto, 126, Vila Gomes Cardim

Bloco Tatuapé - domingo, 11h
Concentração: Av. Vereador Abel Ferreira, 131, Vila Regente Feijó

Bloco da Laluca - domingo, 13h
Concentração: R. Assis Valente, 1, Vila Guilhermina

Quilombo Cultural de Macumbarias e Bloco Carnavalesco A Macumba da Nega - domingo, 10h
Concentração: R. Luís Pereira da Silva, 330, Parque Residencial Oratório

Bloco Da Vaca - domingo, 13h
Concentração: R. dos Ituanos, 116, Ipiranga

Bloco União - domingo, 13h
Concentração: R. Ribeirão Branco, 557, Vila Oratório

Bloco Beats - domingo, 13h
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera

Vem com o Gigante - domingo, 9h (com Léo Santana)
Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, Ibirapuera

Bloco Confraternidade - domingo, 13h
Concentração: Al. dos Anapurus, 1488, Moema

Bloco do Síndico - domingo, 14h
Concentração: Av. Hélio Pellegrino, 200, Vila Nova Conceição

I Love Paraisópolis Skate - domingo, 13h 
Concentração: R. Rudolf Lotze, 55, Paraisópolis

Bloco Kazunji - domingo, 14h 
Concentração: Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri

Filhos de Glande - domingo, 14h 
Concentração: R. Campo Alegre, 80, Pinheiros

Esquerda Ligera - domingo, 13h 
Concentração: R. Antonio Bicudo, Pinheiros

Bloco do Furduncinho - domingo, 13h 
Concentração: R. Ferreira de Araújo, 851, Pinheiros

Ninguém Dorme - domingo, 13h 
Concentração: R. José Álvares Maciel, 97, Butantã

Bloco das Danietes - domingo, 14h 
Concentração: R. José Álvares Maciel, 273, Butantã

Te Pego no Cantinho - domingo, 14h
Concentração: Praça. Santo Epifânio, Vila Indiana

Bloco Chega Mais - Anos 80 - domingo, 10h 
Concentração: R. Nova Veneza, 149, Jardim das Bandeiras

Bloco Revoada de Carnaval - domingo, 12h 
Concentração: R. Ferreira de Araújo, 271, Pinheiros

Bloco de Pífanos de São Paulo - domingo, 14h 
Concentração: R. Girassol, 67, Vila Madalena

Gringolôco - domingo, 16h 
Concentração: R. Inácio Pereira da Rocha, 385, Pinheiros

Pipoca da Rainha - domingo, 13h (Daniela Mercury)
Concentração: R. da Consolação, 2101, Consolação

Bloco Desculpinha Esfarrapada - domingo, 13h 
Concentração: R. da Consolação, 2621, Cerqueira César

Bloco Evoé Zé - domingo, 13h 
Concentração: R. Jaceguai, 520, Bela Vista

Bloco Calor da Rua - domingo, 11h 
Concentração: Praça. Dom Orione, Bela Vista

Bloco dos Bonecões - domingo, 11h 
Concentração: R. XV de novembro, 130, Centro Histórico de São Paulo

Caldeirão do Samba da Dobrada - domingo, 13h 
Concentração: R. Dobrada, 165, Vila Baruel

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco União Dos Bairros - domingo, 13h
Concentração: Pça. Luiza Pera dos Santos, Campo Limpo

Bloco Nega Véia - domingo, 13h
Concentração: R. José Joaquim Gonçalves, 401, Parque Santo Antônio

Bloco da Ressaca - domingo, 14h 
Concentração: Av. Francisco de Carvalho, 48, Jardim Ipanema (Zona Sul)

Bloco Eco Campos Pholia - domingo, 13h 
Concentração: R. Ipel, 501,Jardim São Joaquim

Bloco do Vietnã - domingo, 13h30 
Concentração: R. Franklin Magalhães, Vila Santa Catarina

Bloco Carnaval Seu Bebelier - domingo, 15h 
Concentração: Av. Damasceno Vieira, 751,Vila Mascote

Bloco Carnavalesco Arrastão da Vila Guarani - domingo, 13h 
Concentração: R. Teresa Toedtli, 75, Vila Guarani (Zona Sul)

Imperatriz da Sul - domingo, 13h
Concentração: R. das Pavanas, 94, Americanópolis

G.r.c.s.e.s. acadêmicos do parque Bristol - domingo, 13h 
Concentração: R. Manuel José Rodrigues, 235, Sacomã

 

Edição:
Denise Griesinger
Carnaval 2026 Blocos de Rua pós-carnaval São Paulo
