Rei Momo recebe chave da cidade e abre o Carnaval do Rio 2026

Cerimônia no Palácio da Cidade marca início oficial da folia
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 16:31
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 13/02/2026 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes durante entrega simbólica da chave da cidade para o Rei Momo em evento que abre o Carnaval Rio 2026, no Palácio da Cidade, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Carnaval do Rio 2026 foi oficialmente aberto na manhã desta sexta-feira (13) com a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo Danilo Vieira.

A cerimônia ocorreu no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul, e reuniu autoridades, representantes do samba e integrantes da corte carnavalesca.

“É com muita gratidão, com muita honra, que eu agradeço à prefeitura por essa oportunidade de representar todos os foliões. Declaro, agora, oficialmente, aberto o Carnaval do Rio de Janeiro de 2026”, disse o Rei Momo.

Ao passar a chave ao soberano da folia, o prefeito Eduardo Paes destacou o simbolismo do momento e convocou cariocas e turistas a celebrarem o período festivo.

“Para mim, é uma honra, pela décima quarta vez, entregar a chave da cidade ao Rei Momo e à sua Corte. Conclamamos a todos os cariocas e aos que nos visitam a receberem o nosso espírito festivo. Se divirtam, mas com responsabilidade”, disse Paes.

A cerimônia contou ainda com apresentações da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, campeã do carnaval anterior, e da banda da Guarda Municipal.

Além do Rei Momo, participaram da solenidade a Rainha do Carnaval 2026, Caroline Xavier, as Princesas Samara Trindade e Luana Fernandes, além da Corte LGBT+, formada pelo muso John Sorriso, pela musa Viviane Carvalho e pela cidadã não binária Wend.

O evento teve também a presença de Tia Surica, da família Candonga — guardiã da chave da cidade — e de representantes das Velhas Guardas das escolas de samba cariocas.

 

Edição:
Carolina Pimentel
Carnaval 2026 rei Momo Rio de Janeiro
