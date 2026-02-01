logo ebc
Rio: escolas de samba do Grupo Especial têm 3º dia de ensaios técnicos

Apresentação começa às 19h na Marquês de Sapucaí
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 11:58
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2025 – Unidos do Viradouro desfila no primeiro dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O terceiro dia de ensaios técnicos do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio ocorre neste domingo (1º) com a apresentação, a partir das 19h, da Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis. Os portões abrem para o público na Marquês de Sapucaí, às 16h30. Logo em seguida, às 17h30, vão se apresentar três escolas mirins: a Aprendizes do Salgueiro, Mangueira do Amanhã e Beija Flor de Nilópolis. A entrada é gratuita no Sambódromo.

O enredo da Viradouro é uma homenagem ao mestre de bateria da escola, Moacyr da Silva Pinto, o mestre Ciça.

Já a Imperatriz Leopoldinense traz para a Avenida o enredo “Camaleônico”, que conta a trajetória do cantor Ney Matogrosso.

A Acadêmicos do Grande Rio traz como enredo “A Nação do Mangue”. É uma celebração do movimento cultural e musical Manguebeat, nascido no Recife (PE), no início dos anos 1990, que simboliza a fusão criativa entre tradições populares brasileiras e influências urbanas globais.

A Beija-Flor de Nilópolis apresenta o enredo “Bembé”, em homenagem ao Bembé do Mercado, celebração do candomblé realizada em Santo Amaro (BA) todo dia 13 de maio.

Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel David, os ensaios técnicos têm sido um sucesso de público.

"As escolas arrasaram. Em uma sexta-feira chuvosa no Rio de Janeiro, ver mais de 53 mil pessoas na avenida é fantástico. Precisamos destacar essa força das escolas. Isso é muito positivo para o carnaval", afirmou.

Transporte

Os trens urbanos do Rio vão operar até a madrugada de segunda-feira (2) para atender aos foliões que forem assistir aos ensaios técnicos. O terminal Central do Brasil terá partidas extras nos ramais Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Já as estações Central/Centro e Praça Onze da concessionária Metrô Rio terão extensão de horário de embarque até as 2h30 da madrugada. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque após as 23h.

O que levar

Nos ensaios técnicos do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, o público pode levar bebidas e alimentos para consumo próprio, incluindo coolers/isopores pequenos (máximo 40x30cm), latas de alumínio, garrafas plásticas (máximo 500ml) e copos térmicos. É proibido entrar com objetos de vidro, materiais pontiagudos, sinalizadores e guarda-chuvas.

 500ml) e copos térmicos. É proibido entrar com objetos de vidro, materiais pontiagudos, sinalizadores e guarda-chuvas. 

