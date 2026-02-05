Rio ganha mais um espaço de desfile na área central da cidade

É o Circuito Bira Pesidente, homenagem ao fundador do Cacique de Ramos

O carnaval de rua do Rio ganha mais um local de desfile no centro da cidade com a criação do Circuito Bira Presidente, na Avenida Chile, entre sábado (14) e terça-feira (17) deste mês. Batizado em homenagem ao fundador do bloco Cacique de Ramos, o Circuito Bira Presidente destaca a diversidade do carnaval de rua, reunindo blocos tradicionais, coletivos culturais, manifestações afro-brasileiras e grupos que representam diferentes territórios da cidade.

“Batizar a Avenida Chile como Circuito Bira Presidente é uma forma de reconhecer a importância dos blocos e da cultura popular na construção do Carnaval carioca. A programação reúne tradições, ancestralidade e diferentes expressões culturais que mantêm viva a identidade do Rio”, disse o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

A homenagem a Bira Presidente, foi oficializada por meio de um decreto da prefeitura do Rio, escolhendo a Avenida Chile por ser o percurso tradicionalmente feito pelo Cacique de Ramos.

Ao ocupar a Avenida Chile com uma programação intensa e diversa, a iniciativa reforça a vitalidade da cultura carnavalesca e evidencia o papel da cidade como um dos principais polos de festas populares do mundo, onde tradição e inovação caminham lado a lado.

A concentração será na Avenida Almirante Barroso com a Rua México

Sábado (14)

Federação Blocos Grupo 2

20h Quilombo Baixada

20:50 Resistentes Lapa

21:40 Moc. Manguariba

22:30 Raízes da Tijuca

23:20 Amigos do Tinguá

00:10 Mocidade Mineira

1h Do China

1:50h Diamante

2:40h Indep. Nova América

Domingo (15)

Liberj – Blocos de Embalo

16h Engata no Centro

16:30 Pagodão Beco de Pilares

17h Unidos de Benfica

17:30 Pagodão de Madureira

18h Vai Quem Quer Catumbi

18:30 Turma do Gato

19h Bohêmios de Irajá

19:30 Acadêmicos da Botija

21h Cacique de Ramos

Segunda (16)

Liberj – Blocos de Embalo

16h Vinil Social

16:30 Gigante dos Mares

17h Ninho Cobras do Arsenal

17:30 Xodó da Piedade

18h Cervejeiros

18:30 Bohêmios São Cristóvão

19h Banda da Folia

19:30 Confraria da Bebidinha

21h Cacique de Ramos

Terça (17)

Liberj – Blocos de Embalo

15h Alegria de Quintino

15:20 Imperadores do Samba

15:40 Chorou Cuíca

16h Foliões do Rio

Blocos Afro

16h30 Afoxé Filhas de Gandhi

- Afoxé Filhos da Paz

- Afoxé Raízes Africanas

- Afro Zimbawê

- Afro Tafaraogi

- Afro Lemi Aiyó

- Afro Olodumaré

20h Afro Orunmila

21h Cacique de Ramos