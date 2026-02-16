logo ebc
Rio lança portal que usa o samba como ferramenta pedagógica

Site reúne atividades interativas e informação
Alice Rodrigues*
Publicado em 16/02/2026 - 08:12
Rio de Janeiro
O samba vai além da música, é também uma manifestação cultural rica que ajuda a desenvolver noções de identidade, memória, território e pertencimento. Foi com essa ideia que a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou a plataforma Rio, Escola do Samba, que conecta pessoas à história da música e do carnaval carioca. 

Segundo o Diretor do Núcleo de Produção da Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro (MultiRio), Eduardo Guedes, responsável pela iniciativa, abraçar a potência educativa do samba foi algo natural. 

“O que a gente fez, basicamente, foi reconhecer que o samba ensina, que o samba e o carnaval são, por si só, ambientes de aprendizagem”, disse. “Quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de uma grande produção cultural, e a produção cultural é sempre uma produção de conhecimento”. 

Aprendizado

Além de entretenimento interativo por meio de jogos, a plataforma também conta com materiais que contextualizam territórios tradicionais do samba, movimentos culturais espalhados pela cidade e apresenta personalidades históricas, como Tia Ciata, Pixinguinha e Cartola. 

No Brasil, a Lei 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas. E o objetivo da MultiRio é que esse material também possa ser explorado nas salas de aula. 

“A gente pensa que a cidade, como um todo, também educa, também ensina, então, é importante que todo mundo, de alguma forma, reconheça o samba e o carnaval como essa potência pedagógica”, afirma Eduardo Guedes. 

Todo material pode ser acessado no site da plataforma. Nos jogos, que incluem música, a brincadeira é tocar os instrumentos ou comandar uma bateria de escola de samba com a ajuda dos ritmistas da escola mirim da Acadêmicos do Grande Rio. 

No mini documentário Onde mora o samba?, a agremiação Unidos de Vila Isabel apresenta a conexão do samba com os processos de formação territorial e memória coletiva da cidade. 

Escolas do samba

A relação não é novidade. No Rio de Janeiro, espaços de conexão histórica com o samba, patrimônio cultural imaterial do estado, realizam trabalhos de manutenção socioculturais nos seus territórios há anos.  

Agremiações como Mangueira, Beija-Flor e Portela contam com complexos culturais e esportivos, com oficinas de música, dança e artes marciais durante todo o ano, assim como pré-vestibulares sociais, cursos de capacitação profissional e ações de inserção para jovens no mercado de trabalho. 

Nas escolas de samba mirins, sempre associadas a uma agremiação matriz, é uma exigência que crianças e jovens possuam uma boa frequência escolar e tirem boas notas para participar das atividades, um instrumento que reforça a permanência nos estudos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia

