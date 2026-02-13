logo ebc
Salvador: Pelourinho tem 150 atrações no Carnaval; confira programação

Programação gratuita ocupa largos e praças do Centro Histórico
Madson Euller - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 13/02/2026 - 16:53
São Luís
Carnaval do Pelourinho 2024 (Circuito Batatinha). Foto: Matheus Landim/GOVBA
© Matheus Landim/GOVBA

Longe dos grandes blocos que fazem a folia de milhões de pessoas nos circuitos de trios elétricos em Salvador, o Pelourinho, no Centro Histórico da capital, será palco de atrações nacionais e de várias manifestações que formam a cultura baiana. 

Com cerca de 150 atrações e mais de 250 horas de música, o Pelourinho terá uma programação gratuita, até o dia 17, com eventos entre os Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.

Samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana, bailes infantis e encontros colaborativos ocupam esses espaços em diferentes modalidades. Haverá apresentações de dança, orquestras, bandinhas, DJs e performances, além de microtrios e os nanotrios, que são veículos conduzidos por pessoas ou movido com uso de pedal.

Nomes consagrados e revelações da música brasileira também farão shows no Pelô.  Larissa Luz, Majur, Os Garotin, Filhos de Jorge, Afrocidade, Mariene de Castro, Nelson Rufino, Chico César e Luedji Luna estão entre as atrações.

Nesta sexta-feira (13), sobem nos palcos montados os baianos Rachel Reis, Os Gilsons, Márcia Freire, Tonho Matéria e Ganhadeiras de Itapuã, entre outros. A partir das 17h desta sexta-feira ao menos seis atrações musicais farão os cortejos itinerantes pelas ruas do Pelourinho.

Confira abaixo a programação do Carnaval no Pelourinho 2026:

Sexta-feira – 13/02

Largo do Pelourinho

19h – Rachel Reis convida Os Gilsons
20h30 – DJ Prettin D’King
21h – Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes
22h30 – DJ Prettin D’King
23h - Magary Lord convida Filhos do Brasil

Largo Pedro Archanjo

17h30 – Adão Negro
19h - Grupo Atabasabar
21h – Projeto 03 Artistas – Alvinho, Indy e Brena
23h00 – Serestão do Lopes

Largo Tereza Batista

16h – Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pita
17h30 – Tonho Matéria
19h – Projeto 03 Artistas – Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo
21h – Oxeturá
23h – Lukas Miranda

Largo Quincas Berro D’Água

17h30 – Carla Cristina
19h – Orquestra Compassos
21h – Sine Calmon e Morrão Fumegante
23h – Serginho Pimenta Nativa

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

17h30 – Diego Henrique
19h – As Ganhadeiras de Itapuã
21h – Antigos Carnavais – Claudia Cunha
23h – Márcia Freire

Itinerante - Ruas 

17h - Bandão Aurora 
17h - Filó Brincante
17h - Toca Tambor 
17h - Tuk Tuk Sonoro 
17h - Verlando Gomes E a Rural Elétrica 
18h - Tabuleiro Sonoro – Banda Sampelô

Sábado - 14/02

Largo do Pelourinho

17h00 – Majur
18h30 – DJ Telefunksoul
19h – Jeremias Gomes e convidados
20h30 – DJ Telefunksoul
21h – Afrocidade convida Duquesa
22h30 – DJ Telefunksoul
23h – Nação Zumbi

Largo Pedro Archanjo

14h – Aila Menezes
15h30 – Maya
17h30 – Igor Serravalle
19h30 – Igor Hereda
21h30 – Paulo Marcos
23h30 – Edu Casanova

Largo Tereza Batista

14h – Ana Mametto
15h30 – Breno Casagrande
17h30 – Viny Brasil
19h30 – Bonneco
21h30 – Pradarrum
23h30 – Luciano Calazans

Largo Quincas Berro D’Água

14h – CBX
15h30 – Sonora Amaralina
17h30 – Sávio Assis
19h30 – Gal do Beco
21h30 – Juliana Ribeiro
23h30 – Batifun

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 – Corrupio (Baile Infantil)
16h – Gatos Multicores (Baile Infantil)
19h – Larissa Luz
21h – Projeto 03 Artistas – Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
23h – Mariene de Castro

Itinerante - Ruas 

14h -  Los Cuatro 
14h - Maira Lins
15h - Orquestra Os Franciscanos 
15h - Koru Cia de Dança 
16h - Banda Percussiva Pérola Negra 
17h - Bandão do Farias 
17h - Bandão Aurora
17h - Cia de Dança Robson Correia 
17h - Takombin’Arte
17h - Bambas da Bahia – Bandinha Samba Folia

Domingo – 15/02

Largo do Pelourinho

17h – Gerônimo
18h30 – MC Fall Clássico
19h – Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes
20h30 – MC Fall Clássico
21h – Nelson Rufino convida Sandra Sá
22h30 – MC Fall Clássico
23h – Banjo Novo convida Samba de Oyá

Largo Pedro Archanjo

14h – Cesar Figueiredo
15h30 – Folia Delas
17h30 – Matilde Charles, Sambaiaiá!
19h30 – Raimundo Sodré
21h30 – Jô Kallado
23h30 – Magary

Largo Tereza Batista

14h – Ruan Vaqueirinho
15h30 – Paulinho Boca
17h30 – Danzi
19h30 – Maestro Zeca Freitas
21h30 – Cassio Nobre
23h30 – Gereba

Largo Quincas Berro D’Água

14h – Tenysson Del Rey
15h30 – Orquestra Reggae de Cachoeira
17h30 – Grupo Botequim
19h30 – Banda Laskinê
21h30 – Gutto Cabaré
23h – Nando Borges

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 – Grupo Canela Fina (Baile Infantil)
16h – Lilica Rocha (Baile Infantil)
19h – DH8
21h – Projeto 03 Artistas – Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim
23h – Vânia Abreu

Itinerante - Ruas

14h - Rixô Elétrico
15h - Meninos da Rocinha do Pelô
16h - Repiquesia
16h -  Pierrot Tradição de Plataforma
16h -  Bandão Aurora
16h -  Grupo Filó Brincante
16h - Bandão do Farias
16h - Cia de Dança Robson Correia
17h - Microtrio de Ivan Huol

Segunda-feira – 16/02

Largo do Pelourinho

17h– Pepeu Gomes e Davi Moraes
18h30 – DJ Bruxa Braba
19h – Os Garotin
20h30 – DJ Bruxa Braba
21h – Chico César
22h30 – DJ Bruxa Braba
23h – Filhos de Jorge

Largo Pedro Archanjo

14h – Patrick Levy
15h30 – Joyce Alane
17h30 – Nelma Marks
19h30 – Banda Afrosambah
21h30 – Kelly Cristina
23h – Juan E Ravena

Largo Tereza Batista

14h – Pierre Onassis
15h30 – Aiace
17h30 – Mukambu
19h30 – Projeto 03 Artistas – Fusão Afróxé Bass – Acoustic Pressure
21h30 – Negro Davi
23h – Thathi

Largo Quincas Berro D’Água

14h – Uel
15h30 – Samba de Roda da Dona Dalva
17h30 – Mestre Aurino Da Viola
19h30 – Projeto 03 Artistas – Trinca do Samba canta o Samba da Bahia
21h30– Afro Jhow
23h – Gui Vieira

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 – Zé Livrório (Baile Infantil)
16h– Ray Gramacho (Baile Infantil)
19h – Marcia Castro
21h – Projeto 03 Artistas – Show Oritá – Laiô, Rê Freitas e Rei Souza
23h – Motumbá

Itinerante - Ruas

15h - Orquestra Os Franciscanos
15h - Koru Cia de Dança
15h -  Paroano Sai Milhó
16h - Garampiola
16h - Batida do Pelô
17h - Bicicletrio Toca Raul
18h - Bandão Aurora
18h - Bandão do Farias

Terça-feira – 17/02

Largo do Pelourinho

17h – Luedji Luna
18h30 – DJ Preta
19h – Vandal e Ministereo Público
20h30 – DJ Preta
21h – Quabales convida MV Bill
22h30 – DJ Preta
23h – Criolo

Largo Pedro Archanjo

14h – Igor Serravalle
15h30  – Projeto 03 Artistas – Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi
17h30 – Dionorina
19h30 – Joh Ras
21h30 – Alinne Silva
23h – Eletrikaz

Largo Tereza Batista

14h – Dan Miranda
15h30 – Aspri RBF
17h30 – Projeto 03 Artistas – Pílula Dendê Sounds
19h30 – Cangaço Preto
21h30 – Ravi Lobo
23h – Gabriel Mercury

Largo Quincas Berro D’Água

14h – Viola de Doze
15h30 – Orquestra – Orquestra Santo Antônio
17h30 – Savannah Lima
19h30 – Antigos Carnavais – Miss Sueter
21h30  – Gabi Lins
23h – Vinnicius

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 – Cadeira de Brin (Baile Infantil)
16h  – Musiclauns (Baile Infantil)
19h – Homenagem ao Dia Nacional da Axé Music: Ângela Velloso e Guiga Maraka participações Zé
Paulo, Gerônimo, Laurinha Arantes, Carla Visi, Marcionilio, Joka e Zé Honório 
23h - Um passeio pela Axé Music: Maestro Luciano Calazans participação Taís Nader

Itinerante - Ruas

14h - Samba de Bando 
15h - Meninos da Rocinha do Pelô 
16h - Pierrot Tradição de Plataforma 
16h - Banda Percussiva Pérola Negra
17h - Chico Marana (Banda Marana)
18h - Pierrot Tradição de Plataforma
18h - Bandão do Farias
18h - Nanotrix

