Série da TV Brasil visita o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

As maravilhas da Chapada dos Veadeiros são tema do oitavo programa inédito da temporada de estreia do seriado Olhar Brasil, produção original com documentários da TV Brasil. O novo episódio é apresentado neste sábado (21), às 18h30, na telinha da emissora pública.

Turistas, moradores e especialistas em temas como geologia e música revelam as características da região que engloba o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O espaço preservado no Cerrado é mostrado pelos olhos de seu povo ao destacar esse paraíso natural e cultural no coração do país. As cidades de Alto Paraíso e São Jorge unem ecoturismo e crescimento local para receber os visitantes.

Com uma visão abrangente sobre a riqueza das manifestações populares e o potencial do turismo nacional, o seriado é a primeira coprodução desenvolvida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A obra Olhar Brasil busca fortalecer o audiovisual do país e potencializar a visibilidade para destinos nas cinco regiões. Com sotaques variados, a série traz paisagens, histórias e modos de vida que combinam os recursos naturais da biodiversidade e dos ecossistemas com a cultura de lugares diversos do território brasileiro. O conteúdo pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Ecoturismo

O episódio inédito da série nacional do canal público traz a rara beleza do Cerrado como grande atrativo da Chapada dos Veadeiros. Com lindas paisagens nativas preservadas, o bioma tem sua própria vegetação em vasta área a cerca de 230 quilômetros da capital Brasília.

Além de imagens aéreas das propriedades geográficas e do relevo repleto de águas, o programa Olhar Brasil também aborda os saberes ancestrais ao explicar a importância dos povos que vivem na região, como os quilombolas.

O conteúdo desta edição do seriado Olhar Brasil foi realizado pela UEG TV, emissora da Universidade Estadual de Goiás. Colegas de trabalho, os profissionais Laércio Alves e Marcelo Costa dividem a direção do episódio.

"Fiquei maravilhado durante as gravações com a exuberância natural e com a riqueza cultural proporcionada pelas experiências que vivenciamos ao produzir o material na Chapada dos Veadeiros. Inevitavelmente, em alguns momentos, fomos deslocados do lugar de realizadores para contempladores", explica Laércio Alves.

O ecossistema único abriga cenários encantadores. Reconhecido como sítio do patrimônio natural da humanidade, o parque é uma Unidade de Conservação que protege 240 mil hectares do Cerrado. No local, encontram-se diversas espécies da fauna e da flora, nascentes e cursos d'água, rochas com origem pré-histórica, além de uma paisagem moldada ao longo do tempo por elementos naturais únicos.

Na Chapada dos Veadeiros, os turistas têm a oportunidade de percorrer trilhas e vivenciar experiências de visitação noturna. O parque oferece ainda uma trilha suspensa com acessibilidade que permite a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o acesso às cachoeiras das corredeiras.

O lugar é voltado ao turismo ecológico e sustentável com número restrito de visitantes por atração. A proposta é minimizar impactos e valorizar a preservação ambiental. O ecoturismo proposto na unidade ajuda a criar uma consciência conservacionista por meio da interpretação do ambiente.

A região rica em recursos minerais como o manganês e minério de ferro também conta com grandes reservas de quartzo, cristais de qualidade geológica inestimável. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ainda tem espaços como o Vale da Lua, o mirante Jardim de Maytrea, além de cachoeiras enormes com águas cristalinas e cânions.

Linha imaginária que atravessa o globo terrestre, o Paralelo 14 corta o Brasil na altura da Chapada dos Veadeiros ao passar pelo município Alto Paraíso de Goiás e conecta-se misticamente a Machu Picchu, famosa cidade do Peru. A energia do local costuma atrair muitos turistas interessados no assunto.

Astroturismo

A altitude e a baixa poluição luminosa no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fazem da área um ótimo ponto para observação astronômica e favorecem a contemplação noturna das estrelas. As condições locais tornam a região um dos principais espaços do país para o astroturismo.

Essa modalidade de turismo sustentável tem foco na observação do céu noturno, astros e fenômenos celestes, como eclipses e chuvas de meteoros. Os turistas relatam experiências de espiritualidade, misticismo e transformação pessoal na visita repleta de conexão com o meio ambiente.

O seriado ainda passa por lugarejos como a charmosa Vila de São Jorge, destino nas proximidades da entrada do parque que se redescobriu com o turismo, fortaleceu a identidade local e ajudou a contribuir para a economia para todo o entorno após o fim do garimpo na região.

Outro aspecto valorizado é a cultura, com iniciativas que combinam música, dança e fé que refletem a riqueza de saberes tradicionais e servem como palco de expressão das manifestações populares para integrar moradores e visitantes.

A Aldeia Multiétnica promove a imersão no cotidiano dos indígenas e quilombolas. A ideia é aproximar os visitantes dos conhecimentos dos povos originários. O circuito cultural reúne oito casas tradicionais formadas por diferentes etnias, como Kayapó, Xavante, Guarani, Fulni-ô, Krahô, Yanomami, povos do Alto Xingu e o povo Kalunga.

Regionalismo

A série foi desenvolvida a partir do edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições. Cada um dos dez episódios de Olhar Brasil atende às linhas temáticas da chamada pública relacionadas ao fomento do turismo retratado na produção original.

Os destinos da temporada são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sudeste de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.

Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.

Os episódios da série percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais.

Processo criativo

O diretor do seriado Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa.

"A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.

Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma.

Lista de episódios com os destinos da série Olhar Brasil

1 – Parque Nacional Serra da Capivara: o nosso patrimônio da humanidade – TV Caatinga/UNIVASF

2 – Turismo Comunitário no Quilombo Kalunga: Resistência e Sustentabilidade – UnBTV

3 – Guarapari Surpreendente: areias medicinais e diversidade marinha – TV Guarapari

4 – Serras Gerais: Cachoeiras cristalinas e cavernas misteriosas – UFT TV

5 – Peabiru: o caminho ancestral de beleza e mistério – TV UFPEL

6 – Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia – TV UFG

7 – Canindé de São Francisco: o oásis no sertão nordestino – TV UFS

8 – Chapada dos Veadeiros: um Paraíso no Coração do Brasil – UEG TV

9 – A Magia em Floripa: Cidade Criativa em Gastronomia – TV UFSC

10 – Turismo Sustentável do Novo Airão – TV Encontro das Águas