Cultura

Shakira é confirmada como atração de megashow no Rio em maio

Todo Mundo no Rio já contou com shows de Madonna e Lady Gaga
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/02/2026 - 13:30
Rio de Janeiro
A cantora, Shakira,durante Briefing Diário para a Imprensa no Maracanã (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quarta-feira (11) que a cantora colombiana Shakira será atração do megashow na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. Ela se apresenta no evento chamado Todo Mundo no Rio, que já contou com shows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. Houve rumores de que Britney Spears ou Justin Bieber poderiam ser as atrações internacionais deste ano. 

Shakira está em uma turnê pela América Latina neste momento chamado “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (As mulheres já não choram tour internacional). Em março e abril, a colombiana vai se apresentar na Jordânia, no Catar, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. A turnê começou no Rio de Janeiro há exatamente um ano, em 11 de fevereiro de 2025, com um show no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas na orla de Copacabana. Já Lady Gaga atraiu um público de 2,1 milhões de fãs.

