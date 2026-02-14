logo ebc
SP: Agrada Gregos é destaque deste sábado; veja programação de blocos

Bloco terá Gloria Groove e Gretchen no Ibirapuera
Matheus Crobelatti*
Publicado em 14/02/2026 - 06:30
São Paulo
São Paulo - O bloco LGBT Agrada Gregos, que tem Gretchen como rainha este ano, desfila na região do Ibirapuera (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Neste sábado (14) São Paulo estará repleta de blocos espalhados por todos os bairros da cidade. Só entre sábado e domingo (15) são esperados mais de 150 desfiles de rua, com quatro megablocos no Parque do Ibirapuera. Para os quatro dias, a expectativa é que a capital paulista receba 16,5 milhões de foliões.

Confira os destaques da programação do Carnaval em São Paulo para este sábado (14):

Agrada Gregos e Gloria Groove (Parque do Ibirapuera, 13h)

A grande atração de hoje é o Agrada Gregos. Na edição deste ano, o bloco se junta à artista Gloria Groove, uma das maiores drag queens do Brasil.

A cantora deve apresentar os clássicos da carreira, como Bumbum de Ouro, Coisa Boa e Yo Yo. As músicas se tornaram hinos da comunidade LGBTQIA+.  Também é esperado que Gloria Groove cante o novo sucesso Nosso Primeiro Beijo.

O desfile também conta com a participação da artista Traemme e da cantora Gretchen, a eterna Rainha do Rebolado.

Carnalau (11h)

O Ibirapuera também recebe o Bloco Carnalau, com Lauana Prado. A cantora sertaneja ganhou relevância ao participar do The Voice Brasil e, desde então, lançou vários álbuns que renderam cinco indicações ao Grammy Latino. A artista deve cantar as composições do álbum Raiz BH, lançado em janeiro deste ano, e o sucesso Saudade Burra.

Outros blocos:

Bloco Galo da Madrugada SP
Às 9h, na Av. Pedro Álvares Cabral - Ibirapuera

Bloco Tarado Ni Você
Às 10h, na Av. Ipiranga com a Av. São João - República

Bloquinho da Miúda

Às 10h30, Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 - Pompéia
 

Bloco Carimbolando
Às 11h, na Praça Dom José Gaspar - Vila Buarque
 

Bloco Minhoqueens
Às 12h, na Rua de São Bento - República.

Bloco 77 – Os Originais do Punk
Às 14h, na Rua Barra Funda, 1100 - Barra Funda.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Amanda Cieglinski
Carnaval 2026 Ibirapuera São Paulo carnaval de rua Blocos de Carnaval
