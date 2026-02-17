SP: Carnaval tem Galo da Madrugada, Cerca Frango e Carna Black Ritmo

Blocos se espalham pela região metropolitana e outras cidades

O carnaval paulistano terá 40 blocos nesta terça-feira (17) gorda. O destaque fica com o frevo e as cores do Galo da Madrugada, que volta à capital paulista e abre a manhã de festa no circuito do Ibirapuera, a partir das 9h, com seu Frevo no Planeta Galo, com alegorias com temática na sustentabilidade. Às 14h, o circuito recebe o Bloco da Latinha Mix, com apresentações de Falcão, Maneva, Bateria da Rosas de Ouro e o duo de música eletrônica Dubdogz.

A tarde do último dia da folia de Momo favorece quem gosta dos sons latinos. O bloco da ¡SÚBETE! leva o reggaeton ao Bixiga, a partir das 13h, com uma mescla de DJs da festa e convidados do clube Perro Negro, outra casa do ritmo na cidade. Também pela tarde o Brás terá músicas folclóricas bolivianas apresentadas no Chuta Choleros y sus Lindas Mamacitas.

Os bairros serão destino certo para os foliões mais resistentes, com blocos espalhados de Perus (zona norte) à Cidade Ademar (zona sul) e da Raposo Tavares (zona oeste) ao Itaim Paulista (zona leste). Os circuitos centrais, em regiões como Santa Cecília, República e Bixiga terão desfiles durante todo o dia, lembrando que os blocos em São Paulo terminam cedo, antes das 20h.

No interior paulista, a folia vai até um pouco mais tarde. Em Campinas, o Berravaca avança até as 2h de quarta-feira (18), encerrando o desfile de sete blocos da cidade. O tradicional carnaval de São Luiz do Paraitinga começa o desfile do bloco Bico do Corvo às 22h, 12 horas após o primeiro desfile, do bloco infantil Encuca Cuca.

No ABC as cidades de São Bernardo do Campo e Santo André terão programação durante a tarde e começo da noite. Aqueles que gostam de música negra podem conferir o Carna Black Ritmo, Identidade e Celebração à Cultura Negra, em São Bernardo, no Parque de Juventude Città Di Maróstica, a partir das 14h. Em Santo André a agitação será com a banda Caxambú, na vila histórica de Paranapiacaba, a partir das 14h, no Coreto do Clube União Lyra Serrano.

O litoral também tem desfiles. Na Baixada Santista a terça-feira terá animação em Santos e São Vicente, com espaços para a criança e shows na região central das duas cidades.

Destaques de SP:

Bloco Galo da Madrugada SP

Às 9h, na Av. Pedro Álvares Cabral, junto ao Obelisco - Ibirapuera

Acadêmicos da Cerca Frango

Às 9h, na Pça. Jesuíno Bandeira, 39 - Lapa

Chuta Choleros y sus Lindas Mamacitas

Às 13h, na Rua Coimbra, 225 - Brás

Súbete!

Às 13h, R. Fortaleza, 288 - Bixiga

Bloco da Latinha Mix

Às 14h, na Av. Pedro Álvares Cabral, junto ao Obelisco - Ibirapuera

Blocos na Região Metropolitana de São Paulo:

Bloco do Marola

Às 14h30, no Rudge Ramos, São Bernardo do Campo

Carna Black

Às 14h, no Parque de Juventude Città Di Maróstica - São Bernardo do Campo

Carnaval na Vila com a Banda Caxambu

Às 14h, Avenida Fox x Av. Antônio Olyntho, em Paranapiacaba - Santo André

Matinê Infantil

Às 14h, Praça 14 de Novembro - Santana do Parnaíba

União Vila do Refúgio

Às 18h, Praça 14 de Novembro - Santana do Parnaíba

Blocos em Campinas

Bloco do Leão

Às 12h, Avenida Benjamin Constant, 1281 - Centro

Bloco Vai Pra Cuba

Às 13h, Avenida Estados Unidos, 800 - Jardim Nova Europa

Berravaca!

Às 20h, Rua Júlia Leite de Barros, 148 -Vila Santa Isabel

Blocos na Baixada Santista

Carnaval da Melhor Idade

Às 16h, Arena TH+ - Itararé, São Vicente

Banda do Sapo

Às 17h, Avenida C, 400 - Humaitá, São Vicente

Bebo mas não Travo

Às 14h, Praça Mauá - Santos

Banda dos Estivadores

Às 18h30, Praça Mauá - Santos

Show Diego Alencikas e a Carnavália Brincante

Às 16h30, Novo Boulevar da Rua XV de Novembro (Espaço Kids) - Santos