SP: desfiles tem religiosidade e homenagens a povos originários

Apresentações começam às 22h30 no Sambódromo do Anhembi
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/02/2026 - 11:05
São Paulo
São Paulo (SP), 09/03/2025 - Carnaval 2025 - Sambódromo do Anhembi, desfile das Campeãs do carnaval de São Paulo. Escola de Samba Mocidade Alegre. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Para fechar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval paulistano, sete das 14 componentes da divisão de elite estarão no Sambódromo do Anhembi na noite deste sábado (14) e madrugada de domingo (15).

As agremiações cantam dos girassóis de Van Gogh à arte e memória da atriz Léa Garcia. A apuração das notas está prevista para as 16h de terça-feira (17).

Ordem do desfile:

Império da Casa Verde (22h30)

Décima primeira colocada em 2024, a Império da Casa Verde será a primeira a se apresentar neste segundo dia. Com o enredo Império Dos Balangandãs: Joias Negras Afro-brasileiras a agremiação relembra a escravidão, a tradição em ourivesaria africana e a importância das lutas pela liberdade.

Águia de Ouro (23h35)

Sétima colocada no ano passado, a Águia de Ouro canta a cidade holandesa de Amsterdã com o samba Mokum Amsterdã - O Voo da Águia à Cidade Libertária, com referências a Van Gogh e seus girassóis. A palavra Mokum é um apelido da área central da cidade, derivado do iídiche, e tem como um de seus significados possíveis o de lugar ou porto seguro. 

Mocidade Alegre (0h40)

A escola, que coleciona 12 títulos e esteve a um décimo do tricampeonato no ano passado, canta a trajetória da atriz Léa Garcia, que morreu em 2023, aos 90 anos de idade. O samba-enredo Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra destaca seu papel na luta pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema.

Gaviões da Fiel (1h45)

A icônica agremiação ligada ao time do Corinthians desfilará cantando os povos indígenas, sua tradição, importância e protagonismo, com o enredo Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã. Em 2025, a escola foi a terceira colocada. 

Estrela do Terceiro Milênio (2h50)

Representante do Grajaú, extremo sul da capital paulista, a Estrela do Terceiro Milênio, campeã promovida do Acesso 1 no ano passado, homenageia Paulo César Pinheiro, autor de clássicos da música popular brasileira como o Canto das Três Raças e que celebra em 2026 seus 55 anos de carreira. A trajetória do escritor é relembrada no enredo Hoje a Poesia Vem ao Nosso Encontro: Paulo César Pinheiro, uma Viagem pela Vida e Obra do Poeta das Canções.

Tom Maior (3h55)

Segunda colocada no grupo de acesso em 2025, a escola da Barra Funda canta em memória a Chico Xavier, trazendo elementos da fé do mineiro e de sua importância para o espiritismo brasileiro, no samba Chico Xavier. Nas Entrelinhas da Alma, as Raízes do Céu em Uberaba.

Camisa Verde e Branco (5h)

Veterana nove vezes campeã, a escola Camisa Verde e Branco encerra o carnaval do Grupo Especial cantando o orixá Exu no samba Abrindo Caminhos, que evoca o caráter protetor da entidade de tradição Yorubá. A agremiação, que também tem quadra na Barra Funda, foi a quinta colocada em 2025.

Edição:
Fernando Fraga
Carnaval 2026 carnaval de São Paulo desfiles de escolas de samba Sambódromo do Anhembi Grupo Especial
