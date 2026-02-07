logo ebc
TV Brasil transmite desfile do Grupo de Acesso 2 de São Paulo

Transmissão será exclusiva na televisão aberta
EBC
Publicado em 07/02/2026 - 08:23
Brasília
Brasília (DF), 06/02/2026 – TV Brasil transmite desfile do Grupo de Acesso 2 de São Paulo com exclusividade na televisão aberta. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil
© Rodrigo Peixoto/TV Brasil

Com exclusividade na televisão aberta, a TV Brasil exibe o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso 2 de São Paulo neste sábado (7), ao vivo, a partir das 21h, no Sambódromo do Anhembi, apenas para São Paulo. No YouTube da emissora, a programação começa mais cedo, às 20h.

Nos demais estados, a TV Brasil apresenta a segunda noite do desfile do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, em parceria com a TVE/ES, direto do Sambão do Povo, a partir das 22h. 

A TV Brasil está com uma programação temática com várias atrações da folia na faixa especial Carnavais do Brasil que exibe a festa momesca de diversas regiões do país, com blocos de rua e shows nos principais circuitos de Salvador - Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho - em parceria com a TVE Bahia

A transmissão do Grupo de Acesso 2 de São Paulo será conduzida pelos jornalistas Bárbara Pereira e Muka, com a participação de comentaristas no estúdio. Os apresentadores recebem como convidados especiais a jornalista Suelen Martins, o pesquisador Felipe Gabriel Oliveira e o jornalista Felipe Rangel. O repórter Lincoln Chaves traz as notícias direto do Sambódromo do Anhembi.

O desfile paulista reúne dez tradicionais escolas de samba que buscam garantir presença no Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo em 2027. Este ano, duas agremiações sobem, enquanto outras duas são rebaixadas para o Grupo Especial de Bairros.

A programação dos desfiles prevê a entrada no Anhembi das escolas de samba na seguinte ordem: Amizade Zona Leste, Imperatriz da Pauliceia, Torcida Jovem, X-9 Paulistana, Unidos de São Lucas, Unidos do Peruche, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Uirapuru da Mooca e Primeira da Cidade Líder.

O regulamento exige no mínimo 500 componentes para a apresentação de 40 a 50 minutos. As agremiações do Grupo 2 precisam percorrer o Sambódromo com duas alegorias. A comissão de frente tem que reunir entre cinco e 15 integrantes. As escolas de samba ainda devem desfilar com no mínimo seis alas de enredo, 20 baianas e um casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Serviço 

Programação da faixa Carnavais do Brasil na TV Brasil
Desfile das Escolas do Grupo de Acesso 2 de São Paulo  
7 de fevereiro (sábado), às 21h, exclusivo para São Paulo, na TV Brasil
7 de fevereiro (sábado), às 20h, no YouTube da TV Brasil

Carnaval 2026 TV Brasil escolas de samba Grupo de Acesso 2 de São Paulo
