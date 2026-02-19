logo ebc
União de Maricá vence Série Ouro e sobe para elite do carnaval no Rio

Unidos do Jacarezinho e Inocentes de Belford Roxo são rebaixadas
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 19:10
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 17/02/2026 - Escola de Samba União de Maricá vence Série Ouro, no Carnaval 2026. Foto: Alex Ferro/Riotur
© Alex Ferro/Riotur

A União de Maricá venceu a Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, subiu para a Grupo Especial das escolas de samba. O resultado foi anunciado nesta quinta-feira (19), depois da apuração das notas no Novotel RJ Porto Atlântico, no Santo Cristo, região central da cidade.

A agremiação vencedora fez 269,4 pontos e conquistou o título mesmo com a perda de dois décimos por passar dois minutos do tempo obrigatório. A vice-campeã foi a Império Serrano, com 269,1 pontos, seguida da Unidos de Padre Miguel (269), União da Ilha (268,8), Em Cima da Hora (268,7) e Estácio de Sá (268,7).

A União de Maricá levou para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí o enredo Berenguendéns e balangandãs, que contou a história da joalheria produzida por pessoas negras no Brasil, com destaque para os balangandãs: adornos, enfeites e joias confeccionados e utilizados por mulheres negras nos períodos colonial e imperial.

Duas escolas foram rebaixadas para a Série Prata do Carnaval do Rio de Janeiro: a Inocentes de Belford Roxo e a Unidos do Jacarezinho, que fizeram 267 e 259,8 pontos respectivamente.

