Carnaval 2026: veja programação dos blocos do Rio neste domingo

Destaque é o desfile do Monobloco na Rua Primeiro de Março, no centro
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/02/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Monobloco arrasta multidão pelo centro do Rio.
No último dia de carnaval no Rio de Janeiro, neste domingo, (22), o grande destaque é o desfile do Monobloco, na Rua Primeiro de Março, no centro. Um dos ícones da folia carioca, grupo se destaca pela mistura de ritmos e estilos musicais. O repertório eclético  incorpora marchinhas tradicionais, samba de Cartola e Clara Nunes, xote de Alceu Valença, forró de Luiz Gonzaga, funk de Ludmilla, pop de Anitta, além de canções de Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia.

Ao todo, 462 blocos foram autorizados a desfilar no carnaval carioca pela Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), que espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua espalhados por toda a cidade. 

Veja a programação dos blocos:

MONOBLOCO 

 Hora: 7h  Endereço: Rua Primeiro de Março, 33 – centro

FILHOS DA PUC 

 Hora: 9h  Endereço: Av. Delfim Moreira, 1111 – Leblon

QUEM VAI VAI, QUEM NÃO VAI NÃO CAGUETA! 

 Hora: 11h  Endereço: Praça Jerusalém, 8 – Jardim Guanabara

BLOCO LITTLE BE 

 Hora: 8h Endereço: R. Visconde de Pirajá, 356 – Ipanema

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DA JOAQUIM MÉIER 

 Hora: 16h  Endereço: R. Guaju – Méier

NOSSOBLOCO OFICIAL 

 Hora: 16h  Endereço: R. Sacadura Cabral, 75 – Saúde

REPÚBLICA SUBURBANA  

Hora: 10h  Endereço: R. Soares Caldeira, 115 – Madureira

BLOCO AÍ SIM! 

 Hora: 13h  Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito, s/n – Tijuca

BLOCO CARNAVALESCO UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR  

 Hora: 10h  Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 84 – Ribeira

LIGA DE BLOCOS E BANDAS DA ZONA PORTUARIA 

 Hora: 17h  Endereço: R. Sacadura Cabral, 250 – Gamboa

BLOCO CULTURAL 7 DE PAUS 

 Hora: 16h  Endereço: Boulevard 28 de Setembro, 238 – Vila Isabel

BLOCO UNIÃO DOS FOLIÕES DA AFERJ

 Hora: 9h Endereço: Praia da Olaria, 155 – Cocotá

Edição:
Graça Adjuto
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Blocos domingo
