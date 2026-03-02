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Cultura

2ª Mostra Cine São Pedro tem exibições com orquestra ao vivo em SP

Sessões contam com trilhas sonoras originais executadas ao vivo
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/03/2026 - 12:09
São Paulo
São Paulo (SP), 14/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Teatro São Pedro. Foto: Íris Zanetti/Divulgação
© Íris Zanetti/Divulgação

A 2ª edição da Mostra Cine São Pedro - Música e Cinema tem exibição de dois clássicos do expressionismo alemão - Nosferatu e Fausto - e da Sinfonia Amazônica, primeiro longa de animação brasileiro. As sessões contam com trilhas sonoras originais executadas ao vivo pela Orquestra do Theatro São Pedro, sob direção musical do regente Marcelo Falcão.

A mostra, fruto de uma parceria junto à Cinemateca Brasileira e ao Goethe-Institut, terá ainda homenagem ao compositor chinês Tan Dun, por conta da celebração do Ano da Cultura e do Turismo Brasil-China neste ano de 2026.

Nos dias 15 e 27 de março, a Orquestra do Theatro São Pedro apresentará o concerto Martial Arts Trilogy, com músicas das trilhas sonoras originais dos filmes O Tigre e o Dragão, O Banquete e Herói. A produção terá videoarte de Suka, em um espetáculo audiovisual.

Uma das obras mais emblemáticas do expressionismo alemão, Nosferatu (1921), de Friedrich Wilhelm Murnau (1889-1931), terá sessões nos dias 22 e 28 de março. Com músicas de Hans Erdmann e arranjos de Hans Brandner e Marcelo Falcão, o longa-metragem é um clássico do gênero de terror, sendo a primeira adaptação de Murnau de Drácula, do romancista irlandês Bram Stoker.

Outro filme desse movimento é Fausto (1926), uma das obras-primas do cinema mudo, também do mesmo diretor de Nosferatu. Adaptação da lenda medieval do homem que vende a alma ao diabo, a película se tornou referência estética pelo uso dos cenários e dos efeitos especiais inovadores. As exibições ocorrem em 14 e 20 de março, com músicas de Jean Hasse.

O primeiro longa-metragem de animação do Brasil, Sinfônica Amazônica (1951), de Anélio Latini Filho (1926-1986), integra a programação da mostra no dia 21 de março. Entre o fim da década de 1940 e o início dos anos 1950, o cineasta criou por volta de 500 mil desenhos em seu estúdio caseiro, reunindo lendas e narrativas do folclore amazônico, com inspiração no famoso Fantasia, da Disney.

Nessa atividade, o ator e dublador Rodrigo Miallaret (Rei Leão, Alladin, A Bela e a Fera) fará a dublagem ao vivo das personagens e do narrador.

Além de promover o cinema e a música, a mostra pretende ainda resgatar a história centenária do Theatro São Pedro, inaugurado em 1917, e que também já foi cinema. Os ingressos custam de R$ 36 (meia-entrada) a R$ 72, e disponíveis no site do teatro. 

 

Edição:
Valéria Aguiar
2ª Mostra Cine São Pedro orquesta ao vivo Fausto (1926) Orquestra do Theatro São Pedro
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