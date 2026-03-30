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Cultura

Aos 100 anos, Odeon representa resistência do cinema de rua no Rio

Ação em comemoração vende ingressos a R$ 1 para sessão das 18h30
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/03/2026 - 16:38
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2025 – Abertura da 27° edição do Festival do Rio, no cinema Odeon. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 30/03/2026 - Cinema Odeon. Foto: Anna Karina de Carvalho/Agência Brasil
Evento celebra 100 anos do Cine Odeon- Anna Karina de Carvalho/Agência Brasil

Localizado no epicentro histórico da cultura carioca, ao lado de ícones como o Theatro Municipal e a Biblioteca Nacional, o cinema Odeon acompanhou as transformações da cidade e do próprio cinema ao longo de um século, em trajetória que se confunde com a história cultural do Rio de Janeiro, desde a Belle Époque até os dias atuais.

Hoje sob gestão do grupo Kinoplex, pertencente à família Severiano Ribeiro, ao completar 100 anos, o Odeon mantém viva a experiência coletiva das grandes salas, mesmo diante da ascensão dos multiplex em shopping centers.

“O Cine Odeon é um cinema que se orgulha de sempre exibir filmes brasileiros. O Odeon está casado com o cinema brasileiro”, afirmou Luiz Severiano Ribeiro Neto, durante evento de celebração do aniversário do cinema, na manhã desta segunda-feira (30).

Desde a retomada do cinema brasileiro, nos anos 1990, o Odeon passou por reformas e consolidou-se como sede de eventos como o Festival do Rio, além de estreias e mostras que priorizam a produção nacional.

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Celebração

A comemoração dos 100 anos foi marcada pela pré-estreia do filme Rio de Sangue, com a presença do diretor Gustavo Bonafá e da atriz Alice Wegmann.

“A gente sabe da batalha que é para nós artistas manter o cinema nacional com espaço nas salas. O Odeon é um parceiro nessa luta, um cinema que durante muitos anos abriu espaço para o cinema nacional ser visto”, relata Gustavo Bonafá.

O diretor destacou ainda o papel do filme como entretenimento e denúncia. “Rio de Sangue é um filme de ação que fala sobre o amor entre mãe e filha, mas também traz um pano de fundo muito importante, que é o garimpo ilegal na Amazônia. O maior desafio foi tratar esse tema com seriedade e conhecimento.”

Já Alice Wegmann relembrou a relação afetiva com o cinema. “É muito especial estar aqui exibindo Rio de Sangue no Cine Odeon, que está completando 100 anos. Eu vim muito aqui assistir filmes brasileiros e o Festival do Rio. Tenho memórias muito boas desse lugar.”

Para celebrar o centenário, o Kinoplex preparou uma ação especial com ingressos a R$ 1 + taxa, para sessões de 18h30, buscando reconectar o público à experiência do cinema de rua.

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Edição:
Aline Leal
Cine Odeon cinema Rio de Janeiro
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