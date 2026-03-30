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Cultura

Centro cultural no Rio abre chamada para artistas de todo país

Inscrições ficam abertas até 20 de maio
Agência Brasil
Publicado em 30/03/2026 - 16:37
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 30/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Centro cultural Futuros – Arte e Tecnologia. Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação
© Rogério Von Kruger/Divulgação

O centro cultural Futuros – Arte e Tecnologia, no Rio de Janeiro, está com chamada pública aberta para selecionar projetos de artes cênicas, artes visuais e música de todas as regiões do Brasil para compor a programação do espaço de agosto a abril de 2027.

As inscrições para a chamada Brasilidades & Futuros são gratuitas e ficam abertas até as 17h, no horário de Brasília, de 20 de maio, e devem ser feitas pelo site do centro.  

Serão selecionados até 30 projetos.

O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 9 de julho, no site futuros.org.br. 

As dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do e-mail do centro cultural: faleconosco@futurosinstituto.org.br. 

A programação selecionada será totalmente gratuita para o público.

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Quem pode participar

O objetivo da seleção é, de acordo com a organização, estimular a pesquisa de linguagens, a produção experimental, os processos colaborativos e as experiências culturais híbridas, além de reunir, no Rio de Janeiro, produções de todo o país.

Podem participar da seleção trabalhos já apresentados em outras localidades, porém inéditos na cidade do Rio de Janeiro. 

A temática deve valorizar a diversidade brasileira, explorando o uso das tecnologias - sejam digitais ou ancestrais - e expressões contemporâneas.

No campo das artes cênicas, a chamada pública vai aportar até R$ 170 mil por espetáculo teatral e cada projeto selecionado deverá realizar uma temporada com 12 apresentações no teatro do centro cultural.

Para as artes visuais, estão previstos aportes de R$ 100 mil e R$ 300 mil por projeto, variando de acordo com a galeria ocupada, em temporadas de 30 a 45 dias.

Os projetos musicais selecionados receberão até R$ 50 mil cada para integrarem um festival de música realizado no Futuros – Arte e Tecnologia, com apresentações de no mínimo uma hora para cada artista ou banda.

O projeto é patrocinado pela Petrobras com realização pelo Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Centro cultural

Localizado no bairro Flamengo, o centro cultural Futuros - Arte e Tecnologia é composto por galerias de arte, um teatro multiuso e o Musehum – Museu das Comunicações e Humanidades, que mantém um acervo de mais de 130 mil peças históricas sobre as comunicações no Brasil e atividades interativas sobre o impacto das tecnologias nas relações humanas.

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Edição:
Fernando Fraga
Centro Cultural arte música Teatro Lei Rouanet
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