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Cultura

Chuck Norris, astro de filmes de ação e dos memes, morre aos 86 anos

Ator trabalhou com Bruce Lee e virou símbolo dos filmes de ação
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 12:40
São Paulo
FILE PHOTO: Actor Chuck Norris speaks during the National Rifle Association's 139th annual meeting in Charlotte, North Carolina May 14, 2010. REUTERS/Chris Keane/File Photo
© Reuters/Chris Keane/Arquivo/Proibida reprodução

Chuck Norris, uma lenda dos filmes de ação de Hollywood, morreu nesta quinta-feira (19), segundo informou sua família num comunicado.

“É com grande tristeza que nossa família comunica a morte repentina do nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Gostaríamos de manter as circunstâncias em sigilo. Por favor, saibam que ele estava ao lado de sua família e estava em paz”.

Artista marcial, Norris teve uma longa e vitoriosa carreira que começou em 1968 com uma participação não creditada no filme Arma Secreta Contra Matt Helm. Em 1972 ele atuou em O Voo do Dragão, longa-metragem estrelado pelo também lendário Bruce Lee. Os dois têm uma das lutas corporais mais memoráveis do cinema de ação norte-americano, momento que é celebrado até hoje até mesmo no formato de memes nas redes sociais.

O ator ficou muito conhecido após este trabalho ao lado de Lee e passou a atuar em vários longas de ação nos anos 1970. Nessa lista estão produções como Massacre em São Francisco (1974), O Comboio da Carga Pesada (1977), Força Destruidora (1979), entre outros.

 Bruce Lee e Chuck Norris  em 1972  - Reuters/mptvimages.com/Arquivo/Proibida reprodução

Nos anos 1980, com a explosão dos filmes de ação, Norris se tornou um dos maiores representantes desse tipo de produção ao lado de atores como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Os filmes protagonizados por Chuck, geralmente, eram de menor orçamento que os dos dois colegas, mas também se tornaram clássicos para os fãs, principalmente nas antigas videolocadoras.

É desta safra longas como McQuade, o Lobo Solitário (1983), Braddock 1, 2 e 3 (1984, 1985 e 1988, respectivamente) e Invasão U.S.A. (1985).

Com sua fama consolidada, Norris seguiu fazendo filmes e séries de TV em que mostrava suas habilidades em lutas e no manejo de armas de fogo.

Rei dos memes

No começo dos anos 2000, o ator virou alvo de brincadeiras na internet por conta de sua fama de durão. Em formato de memes, as pessoas criavam frases para exaltar a força de Chuck. 

  • “Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes”.
  • “Chuck Norris tem duas velocidades: andar e matar”.
  • “Quando Deus disse ‘que se faça a luz’, Chuck Norris falou ‘diga por favor’.

Comprovando seu status de “lenda”, o ator entrou para o elenco de Os Mercenários 2 (2012), produção em que Stallone reuniu outros profissionais do gênero pancadaria como Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li. Liam Hemsworth, Schwarzenegger, Bruce Willis, entre outros.

Nos últimos anos, por conta da idade, Norris já não atuava mais com frequência. Em 2020 participou de um episódio do seriado Havaí Cinco-0, onde fez o papel do Sargento Major Phillips. Seu último trabalho foi no filme Agent Recon, de 2024, onde interpreta o capitão Alastair, que lidera uma força de segurança secreta da Terra.

Norris deixa sua esposa Gena O’Kelley e cinco filhos.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Chuck Noris Cinema Obituário Bruce Lee
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