Cinema Inflável chega a Tanguá, no Rio, e reforça acesso à cultura

Em um país onde o acesso ao cinema ainda é desigual e concentrado nos grandes centros urbanos, iniciativas itinerantes ganham cada vez mais relevância para democratizar a cultura. É nesse contexto que o projeto Cinema Inflável chega à cidade de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, levando sessões gratuitas ao ar livre entre os dias 27 e 29 de março, no Centro de Referência da Juventude (Praça da Juventude), sempre a partir das 19h.

Apresentado pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelo Nubank, com apoio da TV Brasil, o projeto transforma espaços públicos em verdadeiras salas de cinema a céu aberto, com tela inflável de dez por seis metros (o equivalente a 60 metros quadrados) e capacidade para até 800 pessoas por sessão. A proposta vai além da exibição de filmes: trata-se de uma experiência cultural completa, que inclui distribuição gratuita de pipoca, oficinas artísticas, recreação infantil e exibição de curtas e videoclipes de artistas locais.

A programação detalhada pode ser consultada no site oficial do projeto.

Criado em 2013 como contrapartida social do Open Air Brasil, o Cinema Inflável tem como missão levar a sétima arte a regiões onde não há salas de exibição, seja por questões geográficas ou socioeconômicas. Em 2025, a iniciativa percorreu 12 regiões administrativas do Distrito Federal e 12 localidades na Bahia, reunindo cerca de 40 mil pessoas. A forte adesão do público evidencia a demanda reprimida por acesso ao cinema em áreas periféricas e cidades do interior.

Antes de chegar a Tanguá, o projeto passou por bairros do Rio de Janeiro, como a Taquara, e também por cidades da Região dos Lagos, como Iguaba Grande, consolidando uma trajetória marcada pelo engajamento comunitário e pela valorização do audiovisual como ferramenta de inclusão cultural.

Durante a etapa em Tanguá, o público infantil também ganha destaque. A programação tem início às 18h com a oficina “Artes da Terra”, conduzida por artistas do projeto Helianthus Artes e Ofícios. A atividade propõe vivências criativas com técnicas como aquarela, papietagem e criação de mandalas a partir de materiais reutilizados e elementos naturais, estimulando o contato com a arte desde cedo.

Além das atividades de formação, segundo a organização do evento, a curadoria de filmes contempla títulos nacionais e internacionais voltados para toda a família, incluindo produções infantojuvenis e obras que dialogam com a cultura brasileira, como “Nosso Sonho”, que retrata a trajetória da dupla Claudinho & Buchecha.

Ao ocupar espaços públicos e promover o encontro coletivo em torno do cinema, o projeto reafirma a importância da experiência compartilhada da arte — especialmente em territórios onde esse acesso historicamente foi limitado. Mais do que entretenimento, o Cinema Inflável atua na formação de público e no fortalecimento do audiovisual brasileiro.

Com duração até maio e passagens por diferentes localidades do Brasil, o Cinema Inflável segue como exemplo de que inovação e política cultural podem caminhar juntas para transformar realidades: uma tela, uma praça e uma comunidade por vez.