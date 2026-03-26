Cinemateca Negra reúne mais de mil filmes e amplia dados sobre cinema

O Cine Brasília, na capital federal, recebe nesta quinta-feira (26), às 19h, o lançamento da publicação Cinemateca Negra, em sessão gratuita que reúne exibição de filme e debate com pesquisadoras e realizadoras. A iniciativa é do Instituto NICHO 54 e marca novo capítulo na sistematização de dados sobre o cinema negro no país.

A obra apresenta levantamento de 1.104 filmes dirigidos por pessoas negras entre 1949 e 2022, incluindo curtas, médias e longas-metragens. Os dados revelam que 83% dessa produção foram realizados a partir de 2010, evidenciando crescimento recente, ainda que marcado por desigualdades históricas de acesso a financiamento e estrutura, especialmente no campo dos longas.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, a diretora executiva do NICHO 54, Fernanda Lomba, destacou que a publicação nasce de vivência concreta dentro do setor audiovisual e de um movimento de articulação coletiva:

“Comecei como produtora executiva, ocupando espaços de decisão, de poder e de negociação. E lidar com o racismo nesses ambientes foi muito evidente. Em 2019, após uma experiência em festivais internacionais como Cannes, entendi a importância de estruturar no Brasil uma rede de suporte para profissionais negros, com foco em comunidade e articulação”, afirmou.

Segundo Fernanda, o instituto surgiu inicialmente com três frentes: formação, mercado e curadoria mas, ao longo do tempo, ampliou sua atuação para pesquisa e incidência internacional. “Hoje, o NICHO atua também na produção de dados e evidências. Isso qualifica o debate e permite melhores tomadas de decisão na gestão pública, além de facilitar o acesso a oportunidades que muitas vezes não estão articuladas”, disse.

A pesquisa que resultou na Cinemateca Negra envolveu oito pesquisadores ao longo de mais de um ano, entre 2023 e 2024. O trabalho reuniu informações a partir de catálogos de festivais, mostras, cursos, arquivos digitais, publicações acadêmicas e contatos diretos com realizadores e seus descendentes.

Para Lomba, o impacto da publicação vai além do registro histórico.

“Pela primeira vez, temos reunido em um só lugar um panorama consistente dos filmes dirigidos por pessoas negras no Brasil. Isso transforma o campo da curadoria, amplia o repertório e abre caminho para novas pesquisas, mostras temáticas e diálogos entre gerações do cinema brasileiro”, explicou.

A iniciativa teve origem em 2018, a partir de uma pesquisa do coordenador Heitor Augusto, que começou a mapear curtas-metragens para curadoria de festivais. Com a entrada de Lomba na direção do instituto, em 2019, o projeto ganhou escala nacional e resultou no mapeamento atual.

A publicação conta com prefácio da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e traz recortes sobre direção, codireção interracial, gênero e listas de profissionais identificados na pesquisa.

A programação desta noite inclui ainda um debate sobre preservação da memória e produção audiovisual negra, com participação de Bethânia Maia, Lila Foster e Manuela Thamani. Em seguida, será exibido o longa Insubmissas, dirigido por Ana do Carmo, Julia Katharine, Luh Maza e Tais Amordivino, com direção geral de Carol Benjamin. O filme aborda trajetórias de mulheres autoras entre o cinema e a literatura e teve estreia no Festival do Rio de 2024.

Ao consolidar dados inéditos e ampliar o acesso à memória audiovisual negra, a Cinemateca Negra se projeta como ferramenta estratégica para políticas públicas, formação de público e fortalecimento institucional do setor.

Serviço

Lançamento Cinemateca Negra

Data: 26 de março

Horário: 19h

Local: Cine Brasília

Entrada gratuita