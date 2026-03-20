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Cultura

EBC fecha parceria com Shangai Media Group

Em agendas oficiais na China, Basbaum busca acordos com instituições
EBC
Publicado em 20/03/2026 - 18:25
Brasília
Shangai, 20/03/2026 - O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, fechou uma parceria com o Shanghai Media Group (SMG), onde foi recebido pela vice-presidente Wu Qian. O grupo é um dos maiores da China, tendo sido fundado em 2001 como fusão de quatro emissoras locais de rádio e televisão. Foto: EBC
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O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, fechou nesta sexta-feira (20) mais uma parceria em sua viagem oficial à China. Desta vez foi com o Shanghai Media Group (SMG), onde foi recebido pela vice-presidente Wu Qian.

O grupo é um dos maiores da China, tendo sido fundado em 2001 como fusão de quatro emissoras locais de rádio e televisão.

Em seu último dia de agenda oficial na China, Basbaum também visitou a sede da Xiaohongshu ou Red Note, pelo nome em inglês. A rede social que mais cresce na China já tem 350 milhões de usuários e pretende começar a operar no Brasil.

O presidente da EBC foi recebido pelo diretor de relações institucionais da empresa, Zhang Xinbo.

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Parcerias

Desde o início da semana, o presidente da EBC vem fazendo uma viagem oficial à China, acompanhado pelo diretor de Administração e Finanças, Rodrigo Faria.

O objetivo foi o de realizar uma série de visitas institucionais em busca de parcerias estratégicas entre os dois países na área de comunicação, visitando instituições públicas e empresas de comunicação em Xangai e Pequim.

Na quinta-feira (19), Basbaum foi recebido na sede do New Development Bank em Xangai, pela presidenta do banco, Dilma Rousseff, ex-presidenta da República. Basbaum esteve também no China Media Group, maior conglomerado de mídia do país, com o qual a EBC já possui um acordo de cooperação.

Durante a visita, foi selada uma ampliação da parceria com a criação de um formato televisivo conjunto, o Panorama China.

O diretor-presidente também foi recebido pela ministra da Administração Nacional de Rádio e Televisão da China, Cao Shumin.

Durante a reunião, foram debatidas formas de cooperação entre os dois países no desenvolvimento da tecnologia da TV 3.0, que começa a funcionar este ano no Brasil.

A delegação também visitou a sede da agência de notícias Xinhua, em Xangai, onde foi recebida pelo presidente da agência, o secretário do Partido Comunista Chinês, Fu Hua.

Andre Basbaum também visitou a gigante chinesa iQIYI, uma plataforma de produção e distribuição de conteúdo audiovisual chinês. Também visitou a China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation (CBIC).

Na agenda, também houve visitas a empresas de mídias sociais, mercado em que a China também vem se destacando. Em Pequim, Basbaum esteve na sede mundial do Kwai, uma das principais plataformas de conteúdo do mundo, com mais de 700 milhões de usuários ativos por mês – 60 milhões deles no Brasil.

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