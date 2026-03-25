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Cultura

Evento da EBC reúne rádios e TVs públicas de todo o país em maio no RJ

Programação visa cooperação institucional e troca de experiências
EBC
Publicado em 25/03/2026 - 17:10
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 - EBC realiza Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública 2026 no Rio de Janeiro. Evento reúne emissoras da RNCP nos dias 18 e 19 de maio; programação antecede o 7º Simpósio Nacional do Rádio. Arte: EBC
© Arte: EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza, nos dias 18 e 19 de maio, o Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) 2026, na Sala Funarte Sidney Miller, no edifício Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

O evento, exclusivo para 330 emissoras integrantes da Rede, reunirá representantes de rádios e TVs públicas de todo o país para promover cooperação institucional, trocar experiências e aprofundar estratégias de fortalecimento da comunicação pública brasileira.

O convite oficial foi assinado pelo diretor-geral da EBC, David Butter, que destaca no documento que o evento reforça os objetivos centrais da Rede, ou seja, “aprimorar o ecossistema público de comunicação e incentivar o intercâmbio de boas práticas entre as emissoras”. Também foi informada a necessidade de inscrição prévia e a responsabilidade de cada instituição pelos custos de deslocamento e participação.

Durante o encontro, emissoras poderão apresentar cases de sucesso, experiências editoriais, modelos de gestão, projetos de inovação e práticas colaborativas que contribuam para o desenvolvimento da RNCP. As propostas devem ser manifestadas no momento da inscrição, conforme orientação do ofício encaminhado às afiliadas.

7º Simpósio Nacional do Rádio

Logo após o encontro da RNCP, entre 20 e 22 de maio, o edifício Gustavo Capanema também sediará o 7º Simpósio Nacional do Rádio, realizado pela EBC — por meio da Rádio Nacional — em parceria com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom. O evento é aberto ao público e celebra os 90 anos da Rádio Nacional, marco histórico da radiodifusão brasileira.

Com o tema Rádio Nacional 90 Anos: Memória, Inovação e Duturos da Mídia Sonora, o simpósio reunirá pesquisadores, estudantes, profissionais e especialistas para debater os desafios contemporâneos do rádio, papel social, evolução estética e tecnológica, e os caminhos possíveis para o futuro da mídia sonora em um ambiente cada vez mais marcado pela plataformização, pela inteligência artificial e por novas formas de escuta.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 15 de maio de 2026. 

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