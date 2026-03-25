Exposição no Theatro Municipal celebra Ano Cultural China-Brasil

Horizontes em Diálogo apresenta 62 obras de artistas dos dois países

Com 62 obras de artistas chineses e brasileiros, a exposição de caligrafia e pintura Horizontes em Diálogo foi inaugurada nesta quarta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital. Inserida no contexto do Ano Cultural China-Brasil, a exposição é gratuita e vai até dia 12 de abril.

Os apoiadores State Grid Brazil Holding (SGBH) e o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro afirmam que Horizontes em Diálogo reafirma a arte como ponte entre culturas, capaz de aproximar territórios e expandir fronteiras.

Para a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min, a arte da caligrafia e da pintura é parte importante da cultura tradicional chinesa que carrega a compreensão singular do povo chinês sobre a natureza, a vida, a nação e o mundo espiritual.

“Já a arte brasileira, com sua expressão vibrante, rica em cores e cheia de vitalidade, revela o caráter cultural, diverso, inclusivo, aberto e confiante do Brasil”, disse a cônsul durante a inauguração.

Ela destacou que a exposição representa um diálogo entre civilizações e é expressão da amizade sino-brasileira.

“A amizade entre China e Brasil tem se mantido sólida ao longo do tempo, não apenas pelos amplos interesses comuns, mas também pelo sentimento sincero de admiração, respeito e compreensão mútua entre seus povos”, acrescentou.

Segundo o vice-presidente da State Grid Corporation of China, Shao Guoyong, a cultura torna-se mais vibrante por meio do intercâmbio, e as civilizações se enriquecem pela aprendizagem mútua.

“Em 2024, por ocasião do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, os chefes de Estado alcançaram importantes consensos e decidiram designar o ano de 2026 como o Ano Cultural China-Brasil”, contou Shao.

Para a diretora do Theatro Municipal, Clara Paulino, Horizontes em Diálogo é um encontro inspirador entre culturas.