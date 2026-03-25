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Cultura

Exposição no Theatro Municipal celebra Ano Cultural China-Brasil

Horizontes em Diálogo apresenta 62 obras de artistas dos dois países
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/03/2026 - 15:04
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 - Solenidade de abertura da exposição de arte e caligrafia, Horizontes em Diálogo, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ), abre o calendário de 2026 no contexto do Ano Cultural China-Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com 62 obras de artistas chineses e brasileiros, a exposição de caligrafia e pintura Horizontes em Diálogo foi inaugurada nesta quarta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital. Inserida no contexto do Ano Cultural China-Brasil, a exposição é gratuita e vai até dia 12 de abril. 

Os apoiadores State Grid Brazil Holding (SGBH) e o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro afirmam que Horizontes em Diálogo reafirma a arte como ponte entre culturas, capaz de aproximar territórios e expandir fronteiras.

Para a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min, a arte da caligrafia e da pintura é parte importante da cultura tradicional chinesa que carrega a compreensão singular do povo chinês sobre a natureza, a vida, a nação e o mundo espiritual.

Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 - Solenidade de abertura da exposição de arte e caligrafia, Horizontes em Diálogo, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ), abre o calendário de 2026 no contexto do Ano Cultural China-Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Exposição de arte e caligrafia Horizontes em Diálogo abre o calendário de 2026 no contexto do Ano Cultural China-Brasil- Tânia Rêgo/Agência Brasil

“Já a arte brasileira, com sua expressão vibrante, rica em cores e cheia de vitalidade, revela o caráter cultural, diverso, inclusivo, aberto e confiante do Brasil”, disse a cônsul durante a inauguração.

Ela destacou que a exposição representa um diálogo entre civilizações e é expressão da amizade sino-brasileira.

“A amizade entre China e Brasil tem se mantido sólida ao longo do tempo, não apenas pelos amplos interesses comuns, mas também pelo sentimento sincero de admiração, respeito e compreensão mútua entre seus povos”, acrescentou.

Segundo o vice-presidente da State Grid Corporation of China, Shao Guoyong, a cultura torna-se mais vibrante por meio do intercâmbio, e as civilizações se enriquecem pela aprendizagem mútua.

“Em 2024, por ocasião do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, os chefes de Estado alcançaram importantes consensos e decidiram designar o ano de 2026 como o Ano Cultural China-Brasil”, contou Shao.

Rio de Janeiro (RJ), 25/03/2026 - Clara Paulino, presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, participa da solenidade de abertura da exposição de arte e caligrafia, Horizontes em Diálogo, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ), abre o calendário de 2026 no contexto do Ano Cultural China-Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Para Clara Paulino, a exposição é um encontro inspirador de culturas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Para a diretora do Theatro Municipal, Clara Paulino, Horizontes em Diálogo é um encontro inspirador entre culturas.

“Esse evento é um testemunho da importância da parceria entre Brasil e China. Duas nações, que apesar da distância geográfica, compartilham uma profunda riqueza cultural e um olhar voltado para o futuro”, disse Clara.

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Edição:
Aline Leal
China-Brasil Theatro Municipal China Rio de Janeiro
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