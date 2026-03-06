Festival Internacional de Cinema de Brasília abre inscrições

Produtora de O Ano em que Meus Pais saíram de Férias será homenageada

Foram abertas nesta sexta-feira (6) as inscrições para as mostras competitivas do Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff, na sigla em inglês para Brasília International Film Festival). Realizado de 29 de abril a 3 de maio de 2026, no Cine Brasília, na capital federal, o festival exibirá produções nacionais e internacionais e terá sessões gratuitas abertas ao público.

Podem participar longas-metragens concluídos em 2025 e 2026, dirigidos por cineastas que estejam até em seu terceiro filme, incluído o que for indicar. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do festival ou pela plataforma FilmFreeway até o dia 20 de março.

A programação terá duas competições principais: a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, com cinco filmes selecionados pela curadoria, e o Biff Junior, voltado ao público jovem, com três produções.

Além das exibições, o festival terá debates e encontros entre profissionais do audiovisual. Um dos destaques da edição de 2026 será a homenagem à produtora Gullane, responsável por filmes e séries reconhecidos no Brasil e no exterior.

Fundada em 1996 pelos irmãos Caio Gullane e Fabiano Gullane, a produtora soma 58 longas-metragens e 53 séries para televisão e plataformas de streaming.



Em nota, a produtora afirmou que recebe a homenagem como reconhecimento de sua trajetória no audiovisual brasileiro:

“A Gullane se sente honrada com essa homenagem do Biff, especialmente pela história de colaboração e encontros ao longo dos últimos anos”, informou.

Como parte da homenagem, o festival exibirá três produções do catálogo da produtora: O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006), dirigido por Cao Hamburger; Que Horas Ela Volta? (2015), de Anna Muylaert; e a animação Arca de Noé (2024), dirigida por Sergio Machado e Alois Di Leo e inspirada na obra de Vinicius de Moraes.

A edição de 2026 também contará com parceria com a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio, voltada à valorização de narrativas do cinema negro.

Outra atividade prevista é o Encontro dos Festivais, realizado em parceria com o Fórum dos Festivais, que reunirá realizadores, curadores e representantes de eventos audiovisuais para discutir políticas culturais e estratégias de cooperação entre festivais.

A curadoria do Biff Junior será do ator e influenciador Theo Medon, conhecido entre o público jovem:

“Sempre fui apaixonado por cinema e percebi, ao participar de festivais, o quanto esses encontros são importantes para dar visibilidade a novas histórias”, afirmou.

O festival também terá ações de acessibilidade em parceria com o estúdio AllDub, responsável por serviços de tradução e legendagem. Segundo a CEO da empresa, Ana Motta, a iniciativa busca ampliar o acesso do público às atividades culturais.

“Contribuir para que essa experiência seja cada vez mais acessível é reafirmar nosso compromisso de que a cultura deve ser vivida por todos”, disse.