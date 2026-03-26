Festival leva turnê de artistas afro-indígenas a 15 estados

A 28ª edição do Sonora Brasil, festival de música brasileira realizado pelo Sesc, promoverá uma turnê nacional com artistas e grupos da música afro-indígena – histórica e contemporânea –, se apresentando por 15 estados com shows inéditos.

O lançamento nacional da edição deste ano está previsto para junho, em Santarém (PA), com realização das apresentações até dezembro.

A ideia é proporcionar ao público uma imersão nas expressões musicais afro-indígenas como patrimônio vivo e em constante reinvenção.

A organização do festival ressalta que são tradições que atravessam gerações, resistem a apagamentos e, ao mesmo tempo, se conectam a novas linguagens, tecnologias e estéticas contemporâneas.

Ancestralidade

O indígena pernambucano Gean Ramos Pankararu é músico contemporâneo, e seu trabalho conecta ancestralidades indígena e negra.

“Recebo esse convite com muita responsabilidade para levar nosso trabalho a lugares ainda mais distantes e ajudar na construção da consciência do que são os povos indígenas no contexto contemporâneo”, disse em entrevista à Agência Brasil.

A relação de Gean com a música começou ainda criança, no território Pankararu, localizado nos municípios de Petrolândia, Jatobá e Tacaratu, no sertão de Pernambuco.

“Minha mãe sempre gostou muito de cantar, meu pai tocava violão e cavaquinho, coisas assim muito intuitivas. Comecei a dar os primeiros acordes com oito anos de idade, e isso foi ficando cada vez mais forte”, contou.

Nascido em 1980, o artista tem em suas origens a base do trabalho na música: “Desde 2008, eu retorno ao território [Pankararu] e aqui começa outra história, que é escrever a partir da minha vivência, com a minha cultura e minha tradição, e isso me fortalece bastante.”

Antes disso, migrou para o interior de São Paulo para trabalhar em plantações, mas sem deixar de estudar violão, e chegou a tocar na noite em cidades como Brasília, Rio de Janeiro e João Pessoa.



Resistência

Gean destaca que tem levado a história de luta e de resistência dos povos indígenas do Brasil ao público por meio de suas obras.

“A música é um portal muito grande na minha vida e na história do meu povo. É uma relação espiritual que parte da conexão com a terra e com a natureza.”

Para o artista, a música tem a missão de construir consciência e bases para as futuras gerações, além de ser um instrumento de luta e resistência.

“Minha relação com a música profissional tem sido nesse lugar de consciência indígena, de escrever uma história a partir da cosmovisão e da cosmopercepção indígena, como eu tenho processado todas essas informações”, disse.

“Esse é um trabalho consolidado de consciência e de muito respeito às minhas origens, mas também criando uma ponte entre mundos”, contou.

“A música mais antiga que a gente tem nesse país é a música indígena”, ressaltou Gean sobre a necessidade de valorização dessa manifestação cultural.

Segundo ele, no início dos anos 2000, começa um movimento de visibilização de artistas indígenas: “Estamos em meio ao processo de consolidar nossos nomes, trazendo nossa história, que é de muita resistência. E a música é um instrumento de luta, tanto a música tradicional, quanto a música que a gente faz para adentrar os espaços [artístico-profissionais].”

Gean lembra que nessa época não havia mercado para seu trabalho.

“Eu sempre compus aquilo que os meus olhos estavam vendo e o que eu estava vivenciando, eram contextos pessoais. Com estilo na linha da música popular brasileira, sempre tive essa relação muito forte com o território, mas não havia um mercado, vamos dizer assim, para artistas indígenas.”

Sonora Brasil - 28 anos

Sonora Brasil é um dos projetos mais longevos do Sesc que, desde 1998, promove a difusão da música e das manifestações culturais brasileiras.

“É um projeto que tem como foco a formação de ouvintes musicais e levar ao [público] conhecimento da sua própria riqueza e diversidade cultural”, conta Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc.

Cada artista ou grupo fará cerca de 30 a 40 apresentações em todas as regiões do país ao longo do ano.

“É um projeto muito dinâmico, muito vivo, que responde a demandas conforme os diferentes contextos da cultura brasileira”, explicou.

Segundo ele, a organização do festival trabalha para garantir essa diversidade cultural sempre representada e, a cada edição, trazer novidades da cena musical para o projeto.

Primeiro grupo de carimbó de mulheres indígenas do Brasil, Suraras do Tapajós (PA) também integra a turnê deste ano. Com repertório autoral e releituras da música paraense, o grupo traz letras que exaltam natureza, força feminina e ancestralidade.

O grupo baiano Cabokaji une referências indígenas e afro-brasileiras a ritmos eletrônicos e dançantes, com performance que envolve música, corpo e elementos rituais. No show, há referência a comunidades como Xukuru-Kariri (AL) e Fulni-ô (PE), além de trazer o debate sobre territorialidade e reparação histórica e ambiental.

Já o grupo Nderé Oblé reúne artistas do Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Costa do Marfim. A proposta é criar pontes entre ancestralidade e futuro por meio de música, palavra e corpo, dentro do circuito de música afro e indígena contemporânea.

“Em relação à presença indígena na música brasileira, além dos instrumentos, há um atravessamento histórico que aborda temas como territórios, crenças, modos de vida, formas de fazer, de produzir e de se manifestar por meio da música, e que se entrelaçam com as matrizes africanas na formação do nosso país”, ressaltou Minervini sobre o tema desta edição.

Edição 2024-2025

No biênio 2024-2025, circularam pelo Brasil dez combinações de grupos e artistas, fruto da curadoria do Sesc. Em shows inéditos, eles apresentaram uma mistura de suas referências, estilos e instrumentos.

O tema da edição foi Encontros, Tempos e Territórios, que gerou uma série documental produzida pelo SescTV. Os episódios da série estão no site do Sesc Digital, com acesso gratuito.