logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

Globes Tribute Gala homenageia cinema brasileiro no Rio de Janeiro

Evento no Copacabana Palace reuniu astros e celebrou mercado nacional
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/03/2026 - 15:22
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 19/03/2025 - O ator Antônio Pitanga é homenageado na primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil no Copacabana Palace. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O salão do Copacabana Palace foi tomado por uma sensação rara na noite desta quarta-feira (18): a de que o cinema brasileiro, por algumas horas, deixou de buscar reconhecimento para, enfim, recebê-lo em casa.

A primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil reuniu artistas, produtores, gestores públicos e nomes internacionais em um formato que remete às tradicionais noites de Golden Globe Awards em Los Angeles:  mas com sotaque, repertório e emoção brasileiros.

Apresentada por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos, com texto de Suzana Pires, a cerimônia foi aberta pela presidente da organização, Helen Hoehne.

“O Brasil há muito tempo é uma potência criativa. Seus artistas têm oferecido ao mundo histórias que transcendem a linguagem e se conectam com públicos em todos os lugares. Este último ano foi uma prova poderosa dessa influência”, afirmou.

Mais do que discurso institucional, a fala ecoava no ambiente: a noite parecia consequência direta de um ciclo recente de vitórias, indicações e presença internacional.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A atriz Fernanda Montenegro e o ator e diretor e ator Antonio Pitanga foram homenageados com o Golden Globes Apogeu Award, honraria dedicada a trajetórias com impacto duradouro na indústria.

Ao lado da filha Camila Pitanga, o ator Antônio Pitanga resumiu o peso do instante. “É um dos momentos mais importantes da minha vida. Olhando pelo retrovisor, vejo nossa caminhada”.

Golden Globes Tribute Gala Brazil 

E ampliou o sentido da homenagem: “Não se trata do Antonio Pitanga ser homenageado. Se trata do cinema brasileiro. A história do cinema brasileiro está sendo homenageada no corpo do Pitanga. Traz aí Glauber, Cacá Diegues, Sérgio Ricardo, Joaquim Pedro… tantos que plantaram esse momento”.

Em tom quase ritualístico, concluiu: “Hoje são todas as emoções em um corpo só. Eu sou um orixá”.

A premiação também destacou a nova geração. Valentina Herszage recebeu o Golden Globes Ascensão Awards, enquanto Adolpho Veloso foi reconhecido em um momento em que também desponta no cenário internacional.

Uma das principais atrizes do cinema brasileiro, Dira Paes, que atravessa diferentes fases do audiovisual nacional, destacou o simbolismo da escolha do país. “Hoje é uma noite muito especial. Um tributo ao nosso cinema. Essa decisão de estar no Brasil é certeira. O Brasil é a cara do mundo que a gente quer hoje, no sentido da diversidade”, afirmou.

Dira apontou ainda para o futuro das coproduções.

“A gente quer romper a fronteira da língua, fazer filmes com outros países e mostrar que somos um mercado potente, vibrante, e que não quer sair de onde está”.

Na mesma linha, o diretor-presidente da RioFilme, Leo Edd, celebrou o impacto estratégico do evento. “Trazer o Golden Globes para o Rio é colocar a cidade no mapa definitivo das grandes produções e das grandes decisões do audiovisual. Isso dialoga diretamente com investimento, com atração de filmagens e com o fortalecimento da indústria local”.

Para a atriz Regina Casé, há também um efeito simbólico interno.

“É importante trazer o mundo para o Brasil. Isso aumenta a nossa autoestima. É como no futebol — quando a gente joga em casa, a torcida muda tudo”.

A noite foi também um encontro entre passado, presente e futuro. O ator Vinícius de Oliveira, que ainda adolescente viveu o marco histórico de Central do Brasil — vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 1999 —, revisitou a própria trajetória.

“Eu consigo voltar no tempo. Eu tinha 13 anos, aquele momento no palco, a Fernanda [Montenegro] discursando… foi muito marcante para mim e para o cinema nacional”, lembrou. “Não é à toa que esse evento está acontecendo aqui”.

Ao projetar o futuro, reforçou o papel da arte. “É uma carreira pautada no cinema. Quero seguir alimentando o cinema nacional. A gente trabalha para o público, para abrir reflexão, para trocar ideias”. disse Vinícius de Oliveira.

Rio de Janeiro, 19/03/2025 - O ator Vinícius de Oliveira participa da primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil no Copacabana Palace. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Vinícius de Oliveira relembra da própria trajetória no cinema brasileiro - Rovena Rosa/Agência Brasil

Reconhecimento

O ator Chico Diaz trouxe um contraponto necessário. “Existe um cinema de ponta muito reconhecido, mas uma grande parte da nossa produção não chega ao público”, afirmou.

Rio de Janeiro, 19/03/2025 - O ator Chico Díaz participa da primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil no Copacabana Palace. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Chico Diaz ressalta que grande parte do trabalho dos atores brasileiros não chega ao público - Rovena Rosa/Agência Brasil

Segundo ele, o desafio passa pela estrutura do setor. “Onde estão as nossas telas? Onde está o nosso cinema? A discussão do streaming e das leis do streaming pode tornar o nosso cinema realmente competitivo a nível internacional”.

Ainda assim, a percepção de avanço prevalece. Para Lázaro Ramos, o momento é de continuidade, não de exceção.

“Depois de um ano lindo, outro filme chega forte. E quando eu olho para o que vem por aí, acho que a gente vai continuar se orgulhando muito do nosso cinema”.

Relacionadas
Autumn Durald Arkapaw poses with the Oscar for Best Cinematography for
Mulheres marcam noite do Oscar 2026 com conquistas históricas
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Rio estreia no circuito internacional do Globo de Ouro nesta quarta
Brasília (DF), 18/03/2026 - A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) divulgou nesta quarta-feira (18) a relação com os selecionados na terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III). No Brasil, a iniciativa é realizada graças à parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O anúncio foi feito em evento realizado na sede da CPLP. Foto: CPLP/Divulgação
Projetos brasileiros são selecionados no Programa CPLP Audiovisual
Edição:
Aline Leal
Globo de Ouro Copacabana Palace cinema brasileiro cinema nacional Golden Globes Tribute Gala Brazil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/03/2026 - No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a TV Brasil destaca na programação semanal da emissora pública a série documental independente Cinco Mulheres. Frame: TV Brasil
Cultura TV Brasil apresenta série independente sobre mulheres icônicas do país
qui, 19/03/2026 - 16:23
Fortaleza (CE), 30/10/2025 - Tornozeleira eletrônica. Foto: Tiago Stille/Gov. Ceará
Direitos Humanos Senado aprova uso imediato de tornozeleira por agressor de mulher
qui, 19/03/2026 - 16:16
São Paulo (SP), 19/03/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da abertura da 17ª Caravana Federativa, onde haverá a entrega de veículos e equipamentos nas áreas de Saúde e Segurança Pública, além de mais unidades habitacionais no estado. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Lula questiona BC sobre corte da Selic: "esperava pelo menos 0,5%"
qui, 19/03/2026 - 16:13
Rio de Janeiro - Policiais do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Polícia de Choque e UPPs reforçam o policiamento na comunidade da Rocinha.
Geral MPRJ pede imagens de câmeras dos PMs da Operação no Morro dos Prazeres
qui, 19/03/2026 - 16:05
Deputada Fabiana Bolsonaro, do PL, faz blackface na Alesp em protesto contra deputada federal Erika Hilton
Política Deputados pedem cassação de Fabiana Bolsonaro por blackface na Alesp
qui, 19/03/2026 - 15:57
Xangai, 19.03.2026 - O diretor-presidente da EBC, André Basbaum, durante encontro com o presidente da empresa de comunicação Xinhua, senhor Fu Hua. Foto: EBC
Geral Presidente da EBC fecha parcerias em visita institucional à China
qui, 19/03/2026 - 15:57
Ver mais seta para baixo