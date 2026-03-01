logo ebc
Grupo dos Dez faz apresentação única de Madame Satã em BH

Volta aos palcos marca 15 anos do grupo de teatro negro
Publicado em 01/03/2026 - 14:18
Rio de Janeiro
© Felipe Barbosa/Divulgação

O Grupo dos Dez retoma os trabalhos em Belo Horizonte com uma apresentação única do espetáculo Madame Satã, neste domingo (01), às 20h, no Sesc Palladium. A volta aos palcos da capital mineira marca novo momento da companhia, que completa 15 anos de trajetória e reafirma o teatro negro como pilar fundamental da cultura brasileira.

Dirigido por João das Neves e Rodrigo Jerônimo, Madame Satã integra o projeto “Grupo dos Dez – 15 anos de Teatro Negro”, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério da Cultura e apresentação da Petrobras. A iniciativa prevê mais de 60 apresentações em sete estados, reunindo obras inéditas, espetáculos consagrados e ações formativas voltadas ao diálogo entre arte, memória e território.

Além da reapresentação de Madame Satã, a programação comemorativa inclui a estreia do novo espetáculo Afroapocalíptico, no dia 13 de março, no Palácio das Artes. 

A montagem parte da cosmovisão do congado mineiro para construir uma experiência artística imersiva, sensorial e política.

Como outros coletivos de teatro independente, o grupo enfrentou períodos de suspensão e incertezas após a pandemia. 

O retorno à cidade, que recebeu o espetáculo pela última vez em 2018, carrega o desejo de expandir fronteiras, descolonizar narrativas e reafirmar o teatro negro como elemento estruturante da produção cultural brasileira.

Co-diretor e dramaturgo do espetáculo e coordenador do projeto comemorativo, Rodrigo Jerônimo destaca o valor simbólico da retomada. 

“Chegar aos 15 anos significa olhar para trás e reconhecer tudo o que conquistamos, mas também reafirmar que nosso trabalho só ganha sentido quando é capaz de criar coletivamente e transformar realidades”, afirma.

Para a artista e diretora musical Bia Nogueira, a volta aos palcos consolida uma vocação que sempre esteve no centro da companhia: fazer da arte um meio de encontro, escuta e pertencimento. 

“Estar de volta com essa temporada é potencializar vozes que refletem o Brasil em toda a sua diversidade e afirmar que a arte deve ser acessível a todas as pessoas”, diz.

Madame Satã é o terceiro espetáculo do grupo e se vale da biografia de João Francisco dos Santos para dialogar com a crítica à homofobia, à transfobia e ao racismo. 

Espetáculo Madame Satã aborda temas como identidade, racismo, homofobia e transfobia - Foto Felipe Barbosa/Divulgação

A obra também dá visibilidade a personagens historicamente empurrados para as margens da sociedade, ao abordar histórias que não se enquadram na heteronormatividade vigente.

Montado originalmente em 2014, o musical estreou em 2015 e permaneceu em circulação até 2019, com apresentações em diversas capitais brasileiras. Entre os reconhecimentos recebidos estão o Prêmio Brasil Musical 2019, na categoria melhor espetáculo musical da Região Sudeste, e o Prêmio Leda Maria Martins 2017, como melhor espetáculo.

Rodrigo Jerônimo ressalta ainda que o espetáculo passa por atualizações ao longo de sua trajetória. Segundo ele, acompanhar a história de Madame Satã é aceitar um convite ao deslocamento e à escuta de narrativas que a sociedade insiste em marginalizar. 

“Apesar de discursos de ódio estarem impregnados em nossa sociedade desde os primórdios, é importante mostrar que os crimes permanecem impunes e continuam acontecendo no Brasil, como o assassinato do povo negro, indígena e LGBTs”, afirma.

Madame Satã é o único espetáculo de João das Neves ainda em cartaz entre mais de 40 trabalhos dirigidos pelo encenador.

Criado em 2009, o Grupo dos Dez consolidou-se como referência nacional ao investigar a interseção entre o teatro negro e o teatro musical brasileiro, inspirado nas tradições populares, africanas e indígenas. 

Espetáculo Madame Satã volta aos palcos de Belo Horizonte e marca 15 anos do grupo - Foto Felipe Barbosa/Divulgação

Ao longo da trajetória, a companhia lançou luz sobre temas como a homoafetividade, os desafios enfrentados pela população negra, a luta das mulheres e o enfrentamento às opressões contra pessoas LGBTQIAPN+.

Além da produção de espetáculos, o grupo mantém iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura afro-indígena, como o Aquilombô – Fórum Permanente de Artes Negras, o Festival Imune e o Laboratório Editorial Aquilombô. As ações contribuem para a promoção da empregabilidade negra LGBTQIAPN+ no teatro, na literatura e na música.

Ao retomar as apresentações em Belo Horizonte, a companhia reafirma a importância do teatro negro como espaço de memória, formação, pertencimento e produção de novas narrativas, ao mesmo tempo em que projeta o futuro de um trabalho comprometido com a transformação social por meio da arte.

