logo ebc
logo Agência Brasil
Cultura

MinC abre prazo para indicar nomes à Ordem do Mérito Cultural

Premiação reconhece relevância e contribuição em diversas áreas
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/03/2026 - 16:57
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 20/05/2025 – Escritores Conceição Evaristo e Daniel Munduruku recebem a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) abriu o prazo nesta terça-feira (31) para a indicação de personalidades, instituições, coletivos ou órgãos que possam ser premiados com a Ordem do Mérito Cultural (OMC) 2026.

O prazo segue até o dia 9 de abril, e qualquer cidadão pode propor nomes à premiação, considerada a maior honraria pública do setor cultural brasileiro. Para enviar as sugestões, é preciso usar o formulário disponibilizado pelo MinC.

Podem ser indicados nomes de diversas áreas que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento cultural do país, como: arquitetura, audiovisual, culturas indígenas, cultura digital, literatura, música e artes cênicas.

O processo exige o envio de argumentação que fundamente a indicação, com uma justificativa de, no mínimo, 500 caracteres, que destaque o impacto da atuação do indicado.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Identidade e diversidade

Instituída pela Lei nº 8.313, de 1991, a Ordem do Mérito Cultural tem como finalidade valorizar agentes culturais brasileiros ou estrangeiros que ajudam a moldar a identidade e a diversidade cultural do país.

Retomada em 2025, após um período de interrupção, a honraria condecorou 112 pessoas e 14 instituições, sob o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”.

Entre os homenageados estavam as atrizes Zezé Motta e Fernanda Torres, as sambistas Alcione e Leci Brandão, e os escritores Conceição Evaristo e Daniel Munduruku. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 20/05/2025 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural à atriz Fernanda Torres, no Palácio Gustavo Capanema. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2025 à atriz Fernanda Torres, no Palácio Gustavo Capanema. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a premiação reafirma o papel estruturante da cultura na sociedade:

“A volta da Ordem do Mérito Cultural é um marco importante, pois valoriza aqueles que constroem a nossa cultura com dedicação e talento. É o reconhecimento da cultura enquanto alicerce para a democracia e para a construção de um país mais inclusivo e diverso”, destacou.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 31/03/2026 – Comemorações dos 50 anos da Funarte fortalecem a Cultura do Brasil. Foto: Marcella Saraceni/Divulgação
Comemorações dos 50 anos da Funarte fortalecem a Cultura do Brasil
Rio de Janeiro (RJ), 30/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Centro cultural Futuros – Arte e Tecnologia. Foto: Rogério Von Kruger/Divulgação
Centro cultural no Rio abre chamada para artistas de todo país
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2025 – Abertura da 27° edição do Festival do Rio, no cinema Odeon. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Aos 100 anos, Odeon representa resistência do cinema de rua no Rio
Edição:
Vinicius Lisboa
Ordem do Mérito Cultural Ministério da Cultura Margareth Menezes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/12/2025 - O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participam de cerimônia de anúncios dos projetos habilitados do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos anúncios de seleção do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de água urbano e rural e de esgotamento sanitário urbano. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lei decreta fim da lista tríplice para escolha de reitores
ter, 31/03/2026 - 17:58
Vitória (ES) - Supermercados lotados com filas nos caixas e na entrada funcionam com horário reduzido (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Economia Estudo aponta fatores estruturais para inflação de alimentos no Brasil
ter, 31/03/2026 - 17:57
Brasília (DF), 31/03/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial no palácio do Planalto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Saiba quais ministros deixam os cargos para disputar as eleições
ter, 31/03/2026 - 17:50
Brasília (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada após solicitação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com base em estudo técnico e jurídico solicitado ao órgão na semana passada. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Lula deve enviar nesta terça ao Senado indicação de Messias ao STF
ter, 31/03/2026 - 17:43
13/08/2023, Pesquisa mostra que paternidade é desafio para homens negros. Foto: Kingofkings_LJ/ Pixabay
Direitos Humanos Saiba o que muda com a nova licença-paternidade no Brasil
ter, 31/03/2026 - 17:40
Brasília- DF – 31/-3/2026 –Senador Carlos Viana ex-presidente da CPMI do INSS durante coletiva. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Senador reafirma que não cometeu irregularidades com emendas
ter, 31/03/2026 - 17:24
Ver mais seta para baixo