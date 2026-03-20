Mineiros, em Goiás, ganha canal público com inauguração da TV Unifimes

Estimativa é de o que o sinal da emissora chegue a 70 mil pessoas

A população do município de Mineiros, em Goiás, passa a contar com um novo canal de televisão a partir desta sexta-feira (20): a TV Unifimes. A emissora é uma iniciativa do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) e representa um avanço na democratização do acesso à informação, à cultura e à educação no interior do estado. A inauguração é uma parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã de hoje, com a presença da gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lidia Neves; a vice-reitora da Unifimes, Marilaine de Sá Fernandes; o presidente da Câmara Municipal de Mineiros, vereador Hélio Arantes; a gerente regional substituta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em Goiás, Ana Paula Abrão; além de outras autoridades federais, estaduais e municipais.

“Essa inauguração em Mineiros é bem importante porque leva a TV pública para uma região onde ainda não contava com a sua presença. Futuramente, a emissora também vai gerar conteúdo local. Hoje, não existe nenhum canal produzindo conteúdo próprio de Mineiros. Todos estão muito animados em juntar a tradição de ensino, pesquisa e extensão com a comunicação pública e todos os potenciais que uma televisão pode oferecer”, comentou a gerente-executiva Lidia Neves.

Fimes

Criado na década de 1980, inicialmente como Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (Fimes), o Centro Universitário de Mineiros é atualmente uma das instituições de ensino superior mais importantes do interior goiano. Reconhecido pela excelência acadêmica com cursos em diversas áreas, o Centro tem sede em Mineiros e outro campus na cidade de Trindade.

“Há 41 anos, a população mineirense se uniu e fundou a Fimes, hoje mantenedora da Unifimes. Depois dessas quatro décadas, o que poderia superar? Aí veio a TV para levar informação do ensino, pesquisa, extensão, sustentabilidade, inovação e empreendedorismo, que são os eixos da nossa atuação. É um projeto que foi plantado nas gestões anteriores e que tem tido o nosso comprometimento”, comemorou a vice-reitora Marilane Fernandes, que representou a reitora Juliene Cunha.

A TV Unifimes é um marco na trajetória da instituição e foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom) e implementada pela Anatel em parceria com a EBC. O projeto recebeu investimento federal de R$ 490.166 e expande a presença da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) na região Centro-Oeste.

A estimativa é de que o sinal da TV Unifimes, que vai ocupar o canal 4.1, chegue a aproximadamente 70 mil habitantes das cidades de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Portelândia e Chapadão do Céu, levando programação pública de qualidade para o interior goiano.

A grade da emissora contará com a diversidade de conteúdos da TV Brasil e, futuramente, com produtos locais para fortalecer a identidade regional dentro do sistema público de comunicação.

Multiprogramação:

4.1 – TV Unifimes /TV Brasil

4.2 – Canal Gov

4.3 – Canal Educação

4.4 – Canal Saúde

