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Cultura

Ministra da Cultura defende investimento em arte e educação

Para ela, disputa do Oscar foi grande, mesmo não tendo levado prêmio
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 10:43
São Paulo
Brasília (DF), 23/12/2025 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrou o cinema brasileiro, em entrevista nesta segunda-feira (16), ao apresentador José Luiz Datena, no programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional. O filme brasileiro O Agente Secreto teve quatro indicações ao Oscar 2026, o que, para a ministra, foi “grandioso” ainda que o longa não tenha levado as estatuetas.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa teve indicações nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator - para Wagner Moura - e Melhor Direção de Elenco. 

Margareth Menezes considera o cinema brasileiro maduro e diz que a indústria [do cinema] foi crescendo pelo mérito dos próprios brasileiros, que trabalham no audiovisual. "Todo o amadurecimento que estamos vendo agora é fruto dessa atividade, dessa continuidade”.

“Um país que investe em cultura, em arte, em educação, em pesquisa, está investindo no seu próprio povo”, disse a ministra, em relação à importância de destinação de recursos a esses setores. “A gente precisa consumir nossa cultura, consumir as coisas produzidas pelo Brasil, dentro do Brasil, fortalecer nossa economia, é disso que a gente precisa”, defendeu a ministra.

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Ela afirmou ainda que é preciso investir além da cultura, na qualidade de vida da população - “qualificar a vida do povo, dar oportunidades para as pessoas saírem daquele redemoinho de sobrevivência”.

“Por tudo que a gente já passou, neste momento não podemos ter muita dúvida. Porque o outro projeto é de desconstrução, de vender nossas riquezas, que só favorece uma parte: os mesmos e os de sempre”, disse.

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