Mostra Tiradentes leva filmes inéditos à capital paulista

São 14 longas e 14 curtas em cartaz até a próxima quarta-feira (18)

A Mostra Tiradentes | SP estreia a 14ª edição na capital paulista nesta quinta-feira (12) com exibições no Cinesesc. A programação vai até 18 de março e terá 28 filmes brasileiros em pré-estreias inéditas na cidade, além de 13 bate-papos com cineastas após as sessões.

Com 14 longas e 14 curtas, o evento traz um recorte da mostra de cinema mineira que, em sua 29° edição, exibiu 137 produções e levou um público estimado de 38 mil pessoas para Tiradentes (MG).

A programação prevê ainda ainda um debate com lançamento da publicação do 4º Fórum de Tiradentes, que será realizado no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc.

Entre os destaques da mostra paulistana estão filmes premiados na edição mineira, como Anistia 79 (RJ), de Anita Leandro; Para os Guardados (MG), de Desali e Rafael Rocha; Entrevista Com Fantasmas (SP), de LK – Lincoln Péricles; e Grão (RS), de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa.

Outro destaque será a sessão especial de encerramento, dedicada a obras que trazem em suas narrativas duas personalidades emblemáticas da cultura brasileira: o cineasta Julio Bressane e o teatrólogo José Celso Martinez Corrêa.

Em 2026, a Mostra Tiradentes | SP é norteada pelo tema Soberania Imaginativa, proposta que tem o objetivo de ampliar o debate sobre os caminhos criativos do audiovisual brasileiro iniciado em janeiro durante a Mostra Tiradentes.

“A força e a diversidade do cinema brasileiro contemporâneo podem ser percebidas nas edições anuais da Mostra Tiradentes | SP, que em 2026 celebra 14 anos em São Paulo com o propósito de ampliar olhares, valorizar novas vozes e apresentar um panorama plural da produção audiovisual do país”, afirmou Raquel Hallak, coordenadora-geral da mostra paulistana.

Raquel ressalta que, com a mostra, o cinema brasileiro conquista mais espaço na capital paulista, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer filmes que muitas vezes não chegam ao circuito comercial.

A iniciativa propõe ainda um diálogo a favor do cinema nacional, que possa resultar em articulações, visibilidade e exibição do que é produzido no Brasil.

A programação completa está no site do evento.

Serviço:

⁠CineSesc - Rua Augusta, 2075, Cerqueira César

Ingressos: R$ 6*, R$ 10** e R$ 20

* valor para trabalhadores do comércio bens e serviços e turismo credenciados no Sesc e dependentes (Credencial Plena)

** valor para aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante