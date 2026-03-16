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Cultura

Mulheres marcam noite do Oscar 2026 com conquistas históricas

Foi a primeira vez que uma mulher venceu a categoria Melhor Fotografia
Anna Karina de Carvalho – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 17:39
Rio de Janeiro
Autumn Durald Arkapaw poses with the Oscar for Best Cinematography for
© REUTERS/Mario Anzuoni/ Proibido reprodução

A cerimônia do Oscar 2026, realizada na noite de domingo (15) em Los Angeles, foi marcada por momentos históricos, como a disputa de uma nova categoria, dedicada à seleção de elenco. A premiação também registrou um marco inédito: pela primeira vez na história da premiação, uma mulher venceu o prêmio de melhor fotografia.

A diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw (destaque) fez história ao receber a estatueta por seu trabalho em Pecadores, dirigido por Ryan Coogler. A conquista encerra uma longa ausência feminina na categoria e foi celebrada como um avanço importante para a presença de mulheres nas áreas técnicas do cinema.

Outro momento marcante da cerimônia veio com a vitória de Jessie Buckley como melhor atriz por Hamnet: A Vida antes de Hamlet. Em um discurso emocionado, a atriz dedicou o prêmio à maternidade e às mulheres que conciliam o trabalho profissional com as atividades domésticas. 

“Este prêmio é para o caos maravilhoso que existe no coração de uma mãe”, disse Buckley, lembrando da filha de oito meses e celebrando o que chamou de força e ternura prática aprendidas ao interpretar a personagem Agnes. A atriz também homenageou todas as mães, destacando a potência da experiência feminina dentro e fora das telas.

FILE PHOTO: Jessie Buckley, winner of the Oscar for Best Actress for
Jessie Buckley venceu na categoria Melhor Atriz, pelo filme Hamnet: a Vida antes de Hamlet. Em seu discurso, lembrou a maternidade e os desafios para mulheres na profissão - REUTERS/Mario Anzuoni/ Proibido reprodução

A presença das mulheres também foi destaque na nova categoria em disputa na edição de 2026 do Oscar: melhor seleção de elenco. O prêmio foi concedido à Cassandra Kulukundis, pelo filme Uma Batalha após a Outra, reforçando o reconhecimento de uma área fundamental para a construção das narrativas cinematográficas.

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Ao longo da noite, o drama épico Uma Batalha após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, dominou a premiação ao conquistar os principais prêmios, incluindo Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado e Montagem.

Já o thriller Pecadores também teve destaque ao vencer em categorias importantes, como Fotografia, Trilha Sonora e Roteiro Original.

Entre as atuações premiadas, além de Jessie Buckley, Michael B. Jordan venceu como melhor ator por Pecadores, enquanto Sean Penn levou o Oscar de ator coadjuvante por Uma Batalha após a Outra. Amy Madigan foi premiada como melhor atriz coadjuvante por A Hora do Mal.

A cerimônia também premiou produções de diferentes países e gêneros, como o filme norueguês Valor Sentimental, vencedor na categoria Filme Internacional, e a animação Guerreiras do K-Pop, que levou o prêmio de melhor Animação e também venceu na categoria de Canção Original, com Golden.

A edição deste ano reforçou tendências recentes da Academia, com o reconhecimento de produções diversas, novos formatos narrativos e maior visibilidade para mulheres em áreas historicamente dominadas por homens.

Veja a lista completa dos vencedores do Oscar 2026:

Melhor Filme
Uma Batalha após a Outra

Melhor Atriz
Jessie Buckley — Hamnet: A Vida antes de Hamlet

Melhor Ator
Michael B. Jordan, em Pecadores

Melhor Direção
Paul Thomas Anderson, em Uma Batalha após a Outra

Melhor Canção Original
Golden, em Guerreiras do K-Pop

Melhor Filme Internacional
Valor Sentimental (Noruega)

Melhor Fotografia
Pecadores

Melhor Ator Coadjuvante
Sean Penn, em Uma Batalha após a Outra

Melhor Atriz Coadjuvante
Amy Madigan, em A Hora do Mal

Melhor Montagem
Uma Batalha após a Outra

Melhor Som
F1: O filme

Melhor Trilha Sonora Original
Pecadores

Melhor Documentário
Um Zé Ninguém contra Putin

Melhor Documentário em Curta-Metragem
Quartos vazios

Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fogo e cinzas

Melhor Direção de Arte
Frankenstein

Melhor Roteiro Original
Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado
Uma batalha após a outra

Melhor Curta-Metragem com Atores (empate)
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Melhor Seleção de Elenco (nova categoria)
Uma batalha após a outra

Melhor Maquiagem e Cabelo
Frankenstein

Melhor Animação
Guerreiras do K-Pop

Melhor Curta-Metragem de Animação
The Girl Who Cried Pearls

Melhor Figurino
Frankenstein

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Edição:
Denise Griesinger
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