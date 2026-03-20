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Cultura

O Agente Secreto recebe oito indicações ao Platino Xcaret

Mais quatro filmes e duas séries brasileiras são finalistas do prêmio
Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 17:37
Rio de Janeiro
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
© MK2Films/Divulgação

O filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, recebeu oito indicações na 13º edição dos Prêmios Platino Xcaret. Os finalistas da premiação foram divulgados nesta sexta-feira (20).

Além do filme que já acumula dezenas de prêmios internacionais e que foi indicado a quatro categorias do Oscar, outros quatro filmes e duas séries brasileiras estão entre os finalistas da premiação. 

  • O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme, Direção, Interpretação Masculina (Wagner Moura), Música Original, Roteiro, Montagem, Direção de Arte e Vestuário.  
  • Manas, de Marianna Brennand, concorre em três categorias: Melhor Filme de Estreia, Atriz Coadjuvante (Dira Paes) e Educação e Valores.
  • O Último Azul, de Gabriel Mascaro, é finalista na categoria Melhor Ator Coadjuvante (Rodrigo Santoro). 
  • O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, concorre na categoria Maquiagem e Cabeleireiro.

Na disputa dos documentários, o representante brasileiro é Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa.

Já entre as séries e minisséries, Angela Diniz: Assassinada e Condenada é finalista para Melhor Música Original, e Beleza Fatal concorre entre as Séries de Longa Duração.

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Cerimônia 

Ao todo, 30 filmes e 19 séries compõem a lista de finalistas da 13ª edição dos Prêmios Platino Xcaret. São produções de 14 países ibero-americanos, em língua espanhola e portuguesa.

Com 11 indicações cada, Belén, de Dolores Fonzi, da Argentina, e Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, da Espanha, lideram a lista de longas-metragens finalistas, seguidos por O Agente Secreto, com oito indicações, e Sirât, de Oliver Laxe, da Espanha, com sete indicações. 

A lista completa dos finalistas está disponível no site da premiação.  

A Grande Gala será no dia 9 de maio, no Grand Teatro do Xcaret, em Cancún, México, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil.

Os Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano foram criados pela Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais (EGEDA) e a Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual (FIPCA), com o apoio de academias e institutos de cinema ibero-americanos para promover, divulgar e aproximar a cultura e o cinema ibero-americanos. A premiação envolve mais de 180 países todos os anos.

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Edição:
Aline Leal
O Agente Secreto cinema nacional cinema brasileiro Prêmios Platino
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