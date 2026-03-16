Oscar 2026: O Agente Secreto encerra campanha sem prêmios

Filme concorria em quatro categorias
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/03/2026 - 23:40
Rio de Janeiro
Wagner Moura poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Apesar da enorme expectativa e de uma campanha internacional aclamada, o filme brasileiro O Agente Secreto encerrou sua participação na cerimônia do Oscar 2026, na noite deste domingo (15), sem estatuetas. 

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorria em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (categoria que estreou nesta edição).

Na categoria Melhor Filme Internacional, o representante brasileiro foi superado pelo norueguês Valor Sentimental, dirigido por Joachim Trier.

Na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura, que foi ovacionado pela crítica por seu papel como professor Marcelo, viu a estatueta ir para as mãos de Michael B. Jordan, pelo terror gótico Pecadores, de Ryan Coogler.

Já em Melhor Direção de Elenco, o troféu ficou com Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, que também levou o prêmio principal de Melhor Filme.

Antes da cerimônia do Oscar, O Agente Secreto já havia consolidado sua relevância internacional no Globo de Ouro. A produção brasileira venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, enquanto Wagner Moura conquistou o troféu de Melhor Ator em Filme de Drama

Rio de Janeiro (RJ), 15/03/2025 - Pedro Eduardo Farroco e Cássio Barcelos participam do Concurso de sósios de Wagner Moura. Foto: Isabela Vieira/Agência Brasil
Festa para o Oscar tem concurso de sósias de Wagner Moura no Rio
Brasília (DF), 13/03/2026 - Em clima de final de Copa, Brasil se prepara para noite do Oscar “O Agente Secreto” chega à premiação deste ano com quatro indicações. Foto: Fundarpe/Divulgação
Em clima de final de Copa, Brasil se prepara para noite do Oscar
Lílian Beraldo
