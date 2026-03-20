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Cultura

Projeto Encontro com Arariboia reúne lideranças indígenas em Niterói 

Evento ocorre desta sexta-feira (20) até 22 de março
Alice Rodrigues* 
Publicado em 20/03/2026 - 06:30
Rio de Janeiro
Niterói (RJ), 04/12/2025 - Lançamento do projeto Encontro com Arariboia, reúne lideranças indígenas. Foto: Gabriela Pires/Projeto Encontro com Arariboia
© Gabriela Pires/Projeto Encontro com Arariboia

Lideranças indígenas de todo o país vão se reunir em Niterói, no Rio de Janeiro, no “Encontro com Arariboia”. O projeto promove debates, intervenções e atividades artísticas pautadas na herança ancestral do município. 

O evento começa nesta sexta-feira (20) e vai até domingo (22). A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso por meio da página bit.ly/inscricaoarariboia.

Niterói é a única cidade brasileira oficialmente fundada por um índigena, o cacique Araribóia, do povo Temiminó. Ele recebeu terras da coroa portuguesa em 1572 como recompensa por ajudar na expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. 

Uma das curadoras do projeto, Daiara Tukano destaca que a região é “um lugar sagrado” para os povos indígenas. 

“Antes de qualquer Ibéria e antes de qualquer América, este território é indígena. Nós somos filhos da floresta, do rio, da pedra, da terra.”

Referência

Para a organização, o objetivo é consolidar a cidade de Niterói enquanto referência de culturas indígenas no país, e esse projeto atua como um pontapé na construção de um espaço de escuta ativa e construção de saberes.

O encontro conta com a presença do escritor e ativista Ailton Krenak, o líder Marcos Terena (MS), a ativista Yakuy Tupinambá (BA) e o representante do Ministério dos Povos Indígenas Karkaju Pataxó (BA). Além de diversas lideranças da região, como Martinha Guajajara, Cacica Jurema Nunes, Carolina Potiguara e Seu Chico. 

Tribunal de Uruçumirim

O destaque da programação é a encenação “Veredito Ancestral”, um tribunal simbólico, representado por um Conselho de Sentença. Os convidados indígenas vão julgar os acontecimentos da batalha de Uruçumirim, no século 16, que envolveu forças dos colonizadores portugueses, franceses e diferentes povos indígenas. 

O confronto marcou o final da disputa entre França e Portugal pelo controle da região, que resultou na continuidade do núcleo urbano fundado por Portugal, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Valor cultural

Para a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco, é preciso reconhecer e valorizar a ancestralidade de Niterói.

“O Encontro com Arariboia reúne pensamento, arte e memória para revisitar a história da Baía da Guanabara a partir dos povos que sempre estiveram aqui. É um passo importante para fortalecer a presença indígena na cena cultural e no debate público da cidade.”

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Niteroi Indígenas Rio de Janeiro Cultura
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