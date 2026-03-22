Rádio MEC: De quem é a música? destaca o compositor Luiz Antonio

Programa com Ruy Castro vai ao ar a partir das 22h deste domingo

O segundo programa inédito da série De quem é a música?, produção original da Rádio MEC apresentada por Ruy Castro, recorda sambas e marchinhas de sucesso neste domingo (22), às 22h. O novo episódio combina repertório de clássicos com histórias da cultura nacional para resgatar obras assinadas pelo compositor Luiz Antonio, autor de sucessos como: Sassaricando e Barracão.

O seriado revela que o militar Luiz Antonio era um compositor que se confundia com a noite do Rio. Essa dupla identidade talvez explique seu quase anonimato posterior. O bamba compôs três grandes sambas de carnaval, em suas gravações originais, todas na voz de Marlene: Lata d’água, Sapato de Pobre e Zé Marmita, músicas de conteúdo social.

Luiz deixou o Exército aos 43 anos para se dedicar somente à carreira artística, com sambas quase épicos, de frases longas e cadência moderada, sem pressa de se tornarem eternos. Ele também teve presença marcante na música romântica, especialmente no samba-canção.

Conhecedor das histórias e dramas da madrugada, alguns dos seus maiores sucessos saíram desse universo, muitos em parceria com seu amigo, o compositor e organista Djalma Ferreira, dono da boate Drink e famoso por seu teclado misto de órgão e piano, chamado solovox. A grande atração do local era o conjunto Os Milionários do Ritmo, que tinha Miltinho como crooner.

Miltinho foi o grande cantor das obras de Luiz Antonio, mas não o único. A beleza e originalidade dos sambas e das canções do compositor fariam com que ele fosse disputado por todos os cantores modernos dos anos 1940 a 1960: Tito Madi, com Menina-moça; Dick Farney, com Somos dois; e Lucio Alves, com Cheiro de saudade.

Sobre a série

Preciosidades do repertório popular de autoria de compositores mais conhecidos por suas obras inspiram a nova série inédita da Rádio MEC sob o comando de Ruy Castro. Em cinco edições de uma hora, o escritor revela a história de sucessos do cancioneiro nacional e associa as canções aos compositores desses títulos na produção De quem é a música?.

Cada um dos episódios é dedicado a um grande ícone brasileiro, autor de inúmeras músicas, mas cujo nome nem todos reconhecem. A sequência de programas destaca a trajetória de personalidades como o multimídia Haroldo Barbosa, o militar Luiz Antonio, o cronista Antonio Maria e os pianistas Alcyr Pires Vermelho e Newton Mendonça. Alguns deles viviam quase no anonimato e fizeram clássicos, seja em parceria com outro compositor ou de maneira solo.

Os autores apresentados no seriado da emissora pública raramente são lembrados na memória afetiva. O especial intercala hits cuja letra ou música foi criada por esses artistas com relatos de Ruy Castro. O prefixo da série utiliza uma versão reduzida da canção Samba de Orfeu, de Antonio Maria e Luiz Bonfá.

"Sabe aquela música que você escuta e ela lhe é familiar – você já a ouviu muitas vezes – e, ao tentar se lembrar de quem é, não consegue identificar o autor? E a culpa não é sua. Nem de ninguém. Há compositores assim – muito menos conhecidos do que as canções que eles fizeram. E é sobre isso a nova série musical da Rádio MEC", explica o imortal Ruy Castro sobre o conteúdo exclusivo da emissora.

Plataformas

A nova produção original de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu fica disponível em várias plataformas. Além de ouvir pelo dial, a audiência pode acompanhar De quem é a música? no app Rádios EBC e conferir a transmissão em streaming no site da emissora pública.

Como em todas as séries produzidas pelo trio para a Rádio MEC, a produção veiculada pela emissora pública traz sempre a gravação completa da obra utilizada como prefixo. A versão integral celebra a canção Samba de Orfeu, de Antonio Maria e Luiz Bonfá com a orquestra de Paul Desmond.

Serviço

De quem é a música? - segundo programa - Luiz Antonio – Domingo (23), às 22h, na Rádio MEC

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