Rio estreia no circuito internacional do Globo de Ouro nesta quarta

O tapete vermelho será estendido diante do hotel Copacabana Palace para que o Rio de Janeiro se transforme, pela primeira vez, em palco de um evento oficial ligado ao Globo de Ouro, uma das principais premiações do audiovisual mundial.

A cidade recebe, nesta quarta-feira (18), a primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil, cerimônia que marca a entrada do país no circuito internacional da premiação e celebra o atual momento de projeção do audiovisual brasileiro.

Com cerca de 350 convidados, o evento reunirá atores, diretores, produtores, executivos da indústria e representantes de grandes marcas, além de personalidades culturais do Brasil e do exterior. A cerimônia será apresentada pelos atores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos.

A escolha do Rio como sede não é casual. Tradicional destino turístico internacional, a cidade também se consolidou como cenário de produções audiovisuais e polo criativo estratégico na América Latina. A realização da festa de gala reforça essa vocação e posiciona o município como porta de entrada para o cinema latino-americano no mercado global.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Destaque internacional

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a organização do Globo de Ouro, a Urland Ventures LLC e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo a presidente da premiação, Helen Hoehne, o Brasil ocupa hoje um lugar de destaque na produção audiovisual mundial, com histórias e talentos que vêm conquistando reconhecimento crescente fora do país.

A noite também será marcada por homenagens a nomes centrais e emergentes do cinema nacional. A atriz Fernanda Montenegro e o ator e diretor Antonio Pitanga receberão o Golden Globes Apogeu Award, honraria dedicada a trajetórias com impacto duradouro na indústria.

Montenegro tem carreira consagrada no cinema e na televisão e foi indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Central do Brasil (1998). Já Pitanga é um dos principais nomes do Cinema Novo e acumula mais de cinco décadas de atuação.

Entre os destaques da nova geração, a atriz Valentina Herszage e o diretor de fotografia Adolpho Veloso serão reconhecidos com o Golden Globes Ascensão Award.

Herszage ganhou projeção após trabalhos no cinema e na televisão, como o filme Ainda Estou Aqui (2024), enquanto Veloso fez história ao se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Fotografia na última edição da premiação.

Brasil no Globo de Ouro

A realização do evento ocorre em um momento simbólico para o cinema brasileiro. Nos últimos anos, o país voltou a ocupar espaço central nas principais premiações internacionais. Produções como Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que chegou à edição de 2026 com quatro indicações, consolidam essa retomada.

O reconhecimento também se refletiu nas premiações individuais e ajuda a explicar a escolha do Brasil como sede da cerimônia de gala. Em 2025, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, marcando um feito histórico para o país.

Em 2026, Wagner Moura repetiu o protagonismo brasileiro ao conquistar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, reforçando a presença do Brasil entre os principais nomes do cinema mundial. O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho também ganhou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.