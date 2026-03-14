Show de Joyce Moreno embala programa Cena Musical, da TV Brasil

A TV Brasil apresenta o espetáculo exclusivo Brasileiras Canções, da cantora, compositora e instrumentista Joyce Moreno, no programa Cena Musical, à meia-noite deste sábado (14). O show traz obras do 42º disco da artista, álbum homônimo com produções inéditas.

Durante a performance, Joyce Moreno combina repertório de composições autorais e grandes sucessos da música brasileira. O especial pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. A jornalista Bia Aparecida comanda o programa.

Entre as músicas próprias de Joyce Moreno, destaque para as faixas Samba de Mulher, Monsieur Binot, O Mar É Mulher e Boiou. Ela também executa as inéditas Carnaval é Mesmo Assim, Todo Mundo e Brasileiras Canções, composição que dá nome ao show.

A apresentação exibida na programação da TV Brasil ainda reúne clássicos como Águas de Março, Medo de Amar, Desafinado e Samba da Benção. O espetáculo valoriza títulos consagrados por personalidades do cenário nacional, entre outras obras que fazem parte da cultura do país há décadas.

A atração foi gravada pela emissora pública no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. No palco, a veterana Joyce Moreno (voz e violão) é acompanhada por uma banda formada pelos músicos de Tutty Moreno (bateria), Lula Galvão (guitarra) e Bruno Aguilar (baixo).

Sobre o programa

Lançado em 2007, o Cena Musical é uma produção da TV Brasil que exibe apresentações inéditas com a sonoridade da música do país. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. O programa mostra performances que revelam e celebram a diversidade e a riqueza do cancioneiro nacional.

A jornalista e cantora Bia Aparecida comanda a atração do canal público na atual temporada. A leva de espetáculos exclusivos apresentados no programa reúne nomes consagrados de vários gêneros da música brasileira.

Com direção de Maíra de Assis e Waldecir de Oliveira, o Cena Musical já acompanhou personalidades como Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Geraldo Azevedo, Gilson Peranzzetta e Jards Macalé, além dos grupos MPB4 e Quarteto do Rio. Outros astros e talentos da nova geração participam dos próximos programas.

Ao vivo e on demand

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Serviço

Cena Musical – sábado (14) à meia-noite, na TV Brasil.

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