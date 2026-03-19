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Cultura

TV Brasil apresenta série independente sobre mulheres icônicas do país

Cinco Mulheres aborda trajetória de personagens femininas importantes
TV Brasil
Publicado em 19/03/2026 - 16:23
Brasília
Brasília (DF), 19/03/2026 - No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a TV Brasil destaca na programação semanal da emissora pública a série documental independente Cinco Mulheres. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A partir desta sexta (20), às 23h, a TV Brasil destaca na programação semanal da emissora pública a série documental independente Cinco Mulheres. Com cinco episódios, a produção combina informações históricas com a interpretação de atrizes, em um formato que une dramatização e documentário.

A obra revela a vida e o legado de figuras femininas icônicas do Brasil: Anita Garibaldi, Chiquinha Gonzaga, Maria Quitéria, Marquesa de Santos e Nair de Teffé. O seriado foi desenvolvido por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Dirigida e criada pelo jornalista Paulo Markun, a atração mescla linguagens para explicar a relevância dessas mulheres no contexto da história brasileira. O programa traz diálogos ficcionais entre atrizes nos bastidores da montagem de cinco monólogos, trechos dessas performances e depoimentos de especialistas. A série foi gravada no Teatro do Sesc Consolação, em São Paulo.

A primeira edição do seriado conta a história da heroína revolucionária Anita Gribaldi. O papel da Heroína dos Dois Mundos é desempenhado pela atriz Lucienne Guedes. A série também tem Helena Miguel como Nair de Teffé, primeira caricaturista mulher e ex-primeira-dama do Brasil.

Já a célebre compositora e ativista Chiquinha Gonzaga é interpretada por Dalma Régia. Para viver Maria Quitéria, heroína da Guerra de Independência da Bahia, e Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, amante de Dom Pedro I, a série Cinco Mulheres escala Cybele Jácome e Ana Markun, respectivamente.

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Conteúdo independente

TV Brasil apresenta a série documental independente Cinco Mulheres no horário nobre da programação de sexta-feira. O conteúdo é uma das diversas produções audiovisuais selecionadas pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine), através do Prodav TVs Públicas.

Apoiadora da produção independente, a TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo nacional dessa natureza. Com tradição em valorizar novos realizadores, a emissora busca abrir espaço para novos conteúdos e promove o fomento ao mercado audiovisual do país.

Recentemente, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, anunciou os 39 projetos selecionados na chamada pública Seleção TV Brasil, o maior investimento já realizado pelo Estado brasileiro para a produção de conteúdo audiovisual destinado à televisão pública. Ao todo, serão contratadas produções que somam quase R$ 110 milhões em recursos do (FSA/Ancine).

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a  EBC para incentivar a produção regional e independente. A proposta é ofertar o conteúdo para os canais públicos.

EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todas as emissoras de televisão interessadas que fazem parte do campo público e aderirem ao projeto. A exibição das obras também pode ser acompanhada na programação da TV Brasil por meio das centenas de canais que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

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