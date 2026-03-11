logo ebc
Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Lista anunciada conta Pedro Pascal, Nicole Kidman e mais estrelas
Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 17:58
Rio de Janeiro
Wagner Moura poses on the red carpet during the 2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Festival Hall in the Southbank Centre, London, Britain, February 22, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
O ator Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026. O anúncio foi feito esta quarta-feira (11) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora da premição. A cerimônia será no próximo domingo (15).

O brasileiro concorre à estatueta de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa disputa ainda nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção Elenco.

Apresentadores do Oscar 2026

A lista de profissionais do cinema que vão subir ao palco da cerimônia para anunciar a premiação inclui estrelas consagradas e novos nomes que ganharam destaque nos últimos anos. Veja abaixo:

  • Rose Byrne - concorre ao prêmio de Melhor Atriz por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (2025), de Mary Bronstein;
  • Nicole Kidman - venceu Oscar de Melhor Atriz em 2003 pela atuação em As Horas (2002), de Stephen Daldry;
  • Jimmy Kimmel - comediante, escritor, apresentador de televisão e produtor estadunidense;
  • Delroy Lindo - indicado a Melhor Ator Coadjuvante em Pecadores (2025), de Ryan Coogler;
  • Ewan McGregor - destacou-se em filmes como Moulin Rouge (2001), de Baz Luhrmann, e Trainspotting (1996), de Danny Boyle; 
  • Pedro Pascal - ator de séries como The Last of Us (2023), Game of Thrones (2011) e Narcos (2015), em que contracenou com Wagner Moura;
  • Bill Pullman - atuou em Independence Day (1996), de Roland Emmerich, e na minissérie Halston (2021);
  • Lewis Pullman - filho de Bill Pullman, com quem atuou em The Ballad of Lefty Brown (2017), de Jared Moshe;
  • Channing Tatum - atuou em filmes como como Magic Mike (2012), de Steven Soderbergh, e 21 Jump Street (2012), de Phil Lord e Chris Miller;
  • Sigourney Weaver - indicada a Melhor Atriz em 1987, por Aliens (1986), de James Cameron, e, em 1989, por Gorillas in the Mist (1988), de Michael Apted, e a Melhor Atriz Coadjuvante, por Working Girl (1988), de Mike Nichols, também em 1989.

 

Torcida brasileira

No Brasil, as expectativas para o Oscar são altas depois de, em 2025, o Brasil ter levado a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

O longa brasileiro também coleciona prêmios na temporada, entre eles a Palma de Ouro de Melhor Direção no Festival de Cannes e o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Nas duas premiações, Wagner Moura também saiu condecorado como melhor ator.

Usuários brasileiros inundaram a publicação da lista de apresentadores no Instagram com comentários celebrando a visibilidade do ator baiano.

