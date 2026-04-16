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Cultura

Alerj aprova concessão da Medalha Tiradentes ao compositor Moacyr Luz

Iniciativa é da deputada estadual Dani Monteiro/ Psol- RJ
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/04/2026 - 14:35
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 16/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Sambista Moacyr Luz. Foto: @moacyrluzesambadotrabalhador/Instagram
© @moacyrluzesambadotrabalhador/Instagram

O cantor e compositor Moacyr Luz será o próximo agraciado com a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento fluminense. Iniciativa da deputada estadual Dani Monteiro (PSOL RJ), a concessão da medalha foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Alerj) nesta quinta-feira (16).

Dani Monteiro considera que a homenagem reconhece a trajetória do compositor, que ultrapassa o campo artístico.

“Moacyr Luz é um dos grandes nomes do samba contemporâneo, com uma obra que traduz a alma da cidade e valoriza o cotidiano do povo. É um compositor essencial para entender o Rio de Janeiro”, disse a deputada.

Contabilizando mais de quatro décadas de atuação no mundo musical, Moacyr Luz construiu uma obra marcante no samba e na música popular brasileira. Suas composições são gravadas por nomes como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Além disso, suas letras são reconhecidas pelo lirismo e pela conexão com o cotidiano da cidade.

Moacyr Luz é também o idealizador do Samba do Trabalhador, que completa 21 anos de atividade contínua em 2026 e se consolidou como um dos principais espaços de resistência cultural do Rio, no Renascença Clube, no Andaraí, zona norte da capital fluminense. Trata-se de uma das principais rodas de samba da cidade, atraindo público nacional e estrangeiro.

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O Samba do Trabalhador constitui, segundo a deputada Dani Monteiro, “um espaço vivo de cultura, formação e encontro de pessoas de todos os lugares. O Samba do Trabalhador é símbolo de resistência e pertencimento no berço da Zona Norte”, indicou.

Ela entende que a homenagem ao cantor e compositor é mais do que merecida. “É o reconhecimento de um artista que carrega a tradição e traduz o espírito carioca em música”, concluiu Dani Monteiro.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Moacyr Luz compositor cantor Medalha Tiradentes Rio de Janeiro
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